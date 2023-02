Os rumos da política nacional

O país já vivencia nova fase de mobilização política, iniciada com a posse do presidente da República, governadores, além de integrantes do Congresso Nacional e Assembleias Legislativas, eleitos que foram para cumprir mandatos pelos próximos quatro anos, com alguns parlamentares licenciando-se, porque são Ministros ou Secretários de Estado.

Tanto a nível federal, como no plano estadual, os chefes do Poder Executivo já porfiam auxiliados por ministério e secretariado bem organizados, após recrutamento de líderes sapientes, aptos, portanto, a atuar proficientemente, tudo fazendo para, logo nos primeiros instantes, mostrar competência para atender as demandas de correligionários e da população em geral, assegurando uma confiabilidade que espelhe o novo cenário político brasileiro.

As lideranças que compõem as hostes partidárias possuem nomes capazes para cargos de maior ou menor evidência, a exemplo das escolhas que, no passado, ocorriam em consequência de cada pleito eleitoral, como forma de agregar legendas e outros apoiadores, que são acomodados em posições relevantes da estrutura governamental.

Nos primeiros três meses de trabalho as revelações já despontam com inequívoco talento, ensejando credibilidade para a imagem da gestão, integrada por expoentes à altura dos cargos aos quais foram guindados.

Em termos de Ceará, o novo senador Camilo Santana tornou-se o preferido para o Ministério da Educação, pasta que enfrentou turbulências nos últimos tempos, agora, com o ex-governador habilmente procura equacioná-las, daí, a merecer realce perante os demais colegas de Primeiro Escalão.

Não pairam dúvidas de que o desempenho do ex-governador cearense, coadjuvado por sua sucessora, será no sentido de elevar o órgão educacional a um nível de excelência, como já o fora no passado, deixando satisfeito o próprio chefe de nossa Nação e, naturalmente, os conterrâneos daqueles que, em seu Estado, souberam empreender, com engenho e arte, situando a educação cearense entre as melhores do nosso País.

Que tal sinalização signifique apenas o esboço de um progresso duradouro para o Brasil, como almejam confiantemente todos os compatriotas.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte