Os reflexos das eleições e taxa Selic no mercado imobiliário

O ano de 2022 está trazendo grandes acontecimentos e promete mudanças ainda maiores que vão refletir no setor de imóveis que no momento, está aquecido. Para se ter uma ideia, de acordo com pesquisa realizada pelo sindicato Secovi-SP, somente em julho, na cidade de São Paulo, foram comercializadas 5.955 unidades residenciais novas. O resultado é 10,8% superior às 5.373 unidades vendidas no mesmo mês em 2021. Além disso, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o mercado imobiliário deve crescer entre 4,5% e 5% este ano.

A eleição é um desses acontecimentos importantes. Porém, independentemente do que aconteça, os impactos positivos ou negativos no setor imobiliário devem ser pequenos e a curto prazo. A insegurança e consequentemente o medo de investir neste mercado por questões políticas, vão durar pouco tempo. Isso porque o Brasil tem instituições sólidas que funcionam independentemente do cenário político.

O que realmente impacta o setor de imóveis é a economia. Ou seja, a questão estrutural pode trazer mudanças mais bruscas para o mercado, inclusive, porque o mundo está a cada dia mais integrado, o que faz com que o cenário internacional influencie no nacional. Juros, inflação, liquidez e outras questões passam a ter mais relação com a economia do que com mudanças de políticos em si.

Diante dos fatos citados, os próximos períodos devem ser mais complexos, mas o setor de imóveis tende a se manter aquecido. A Selic, taxa básica de juros da economia, vem passando por elevações e o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve o número em 13,75% ao ano.

O preço dos imóveis aumentou e os juros do banco relacionados com o financiamento também. As pessoas que estavam prestes a comprar imóveis se depararam com parcelas que não cabiam no bolso, e a consequência tem sido o aumento da busca por locações. Para muitos proprietários, a solução tem sido alugar casas e apartamentos enquanto não encontram compradores. A tendência é que este movimento permaneça nos próximos tempos.

Neste cenário, outro fator que explica a expectativa de redução das vendas de imóveis usados e o de aumento no número de locações, é que muito do dinheiro das pessoas tem ficado em investimentos de renda fixa, também de baixo risco, já que as oportunidades no mercado imobiliário estão menores com a alta nos preços.

Principalmente porque a economia é muito instável, concluo que é importante que investidores e cidadãos estejam sempre atentos às movimentações econômicas, para entenderem as consequências que atingem todos os mercados e assim, os valores e as oportunidades do setor de imóveis. Assim, podem ter bons fundamentos para as tomadas de decisões. Para profissionais da área, a dica é que fiquem atentos ao que está rolando no mundo para não serem surpreendidos. Fiquem antenados e aproveitem as novas oportunidades que sempre surgem em momentos como este!

Eduardo Menegatti é CEO da Vivalisto