Os professores brasileiros e as muitas calamidades

No último dia 05 de outubro, celebrou-se o Dia Internacional do Professor. É uma data importante para refletirmos sobre o papel do docente no Brasil e a forma como ele é representado. José J. Veiga escreveu, nos anos 1970, o livro O Professor Burrim e as Quatro Calamidades, onde narrava a história do professor Burrini, que levou a alcunha de “Burrim” dos “quatro calamidades”, alunos que, juntamente com a situação de precariedade de sua profissão, faziam-no pensar em desistir da docência.

Quantos professores Burrinis existem no Brasil? Quantos já pensaram em desistir da profissão porque vivem em uma sociedade que, apesar do discurso de valorização do docente, vota em candidatos estão contra os interesses da educação e que prefere capitães a professores? Quando digo que o discurso da sociedade brasileira em relação ao docente não bate com a prática, falo desse hiato que existe entre o discurso e a urna, entre a fala emocionada no dia 15 de outubro - Dia do Professor no Brasil - e a negação da ciência, cujo representante primeiro é o docente.

Segundo o relatório Education at a Glance 2021, a média inicial do salário dos professores brasileiros é de 13,9 mil dólares anuais. Os valores passam dos 20 mil dólares em países como Colômbia e Chile; na Alemanha, passam dos 70 mil dólares. Esse relatório também aponta o Brasil como o país com piso salarial dos docentes mais baixo entre 40 países. Dessa forma, é impossível motivar não só o docente, mas também o jovem que pretende entrar em um curso universitário a querer fazer uma licenciatura. Por não valorizarmos a docência através de salários melhores, não temos incentivo para os melhores alunos ingressarem no magistério e dessa forma melhorarem-no.

A situação mudará? Não sei. Pode ser que, se professores tiverem a consciência de classe de votarem em outros docentes, poderemos ter, a exemplo dos policiais e evangélicos, uma maior representação política. No entanto, esbarramos em fatores histórico-sociais que impossibilitam o mesmo nível de engajamento que os vistos nos dois últimos grupos. De resto, é importante lembrar que salário baixo do professor, assim como outros problemas na educação não são uma crise, mas sim um (perverso) projeto, como disse o saudoso antropólogo Darcy Ribeiro.

Igor Mascarenhas é educador e sociólogo

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.