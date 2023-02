Os primeiros projetos

Sob a égide de um novo governo, o País caminhará em busca de melhores etapas de atividades, numa efervescência que reunirá adeptos da cercania do novo presidente da República, vitalizando as instituições pelo talento de inúmeros dirigentes, empenhados em impulsionar a expansão de projetos que envolvam melhoramentos no vasto território nacional, quaisquer que sejam os rumos apregoados pelos estrategistas de plantão, todos objetivando um novo facies para o desenvolvimento nacional.

Com a recomposição de recursos administrados por técnicos especializados, os projetos esboçados contarão com apoio adequado, garantindo crescimento e estabilidade sócio-econômicos, equacionando déficits por desventura deixados pela passada gestão, com vistas a uma recuperação que obriga cada gestor a encontrar o equilíbrio para as nossas finanças.

Aos poucos o reenquadramento de saldo negativo se polariza, assegurando aos ministérios e demais agentes públicos a certeza de que a austeridade deixará de gerar preocupações, como embalo para que obras de melhorias principiem a despontar, nos mais variados recantos do País, dando folego ao Primeiro Mandatário, com angústiasdesaparecendo, gradualmente, e a coesão entre Despesa e Receita apontando para padrões razoáveis de governabilidade, numa ação reparadora dos órgãos de arrecadação.

Se as finanças estão servindo para repactuar dívidas ainda remanescentes, o ritmo de recuperação avançará com segurança, transmitindo confiabilidade pela atuação daqueles que se tornaram responsáveis por nossas instituições fazendárias, agora, já alardeando paridade entre perdas e ganhos, tudo por conta de uma visão aquilina, que deixará o Tesouro prestigiado, trazendo alívio aos que se acham alinhados em prol de tão elogiável propósito. Muitos, aliás, temem a próxima eleição municipal, uma vez que poderá gerar encargos financeiros intransferíveis.

Por essa configuração inicial, há a esperança de que as normas fiscais visarão despesas menores, prevalecendo o gasto responsável, com todos convictos de que nem tudo muda pela genialidade dos sabem conduzir forças políticas para novos embates. Portanto, vamos ver e aguardar, com inevitável ansiedade.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte