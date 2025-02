Os primeiros passos de uma só Fortaleza

Entre expectativas da população e desafios para a administração municipal, 2025 começa com a certeza de que Fortaleza dá os primeiros passos para reduzir as desigualdades que lhe afetam. A taxa do lixo, que não trouxe benefício, somente um boleto a mais e uma cidade mais suja, já foi revogada pela Câmara Municipal, atendendo à proposição minha, compromisso assumido na campanha.



Nossa gestão humanizada também se comprometeu a ouvir e estar presente em todos os bairros, priorizando a participação popular. Assim estamos fazendo, inicialmente com maior foco nas questões relacionadas à saúde e às ações preventivas para o período chuvoso, como a composição do Comitê Integrado da Quadra Chuvosa 2025. São os primeiros dias de uma sólida caminhada em direção ao sonho de uma só Fortaleza.



As ações não surgem de gabinetes isolados, mas do diálogo com a população, mapeando os gargalos que dificultam nosso desenvolvimento. Estamos redefinindo as prioridades com foco em políticas que atendam de forma equitativa do bairro mais distante ao mais central. Investimos especialmente em áreas com menor IDH, porque acreditamos que o desenvolvimento de Fortaleza passa, inevitavelmente, pelas oportunidades para quem mais precisa.



Fortalecemos a parceria com os governos Federal e do Ceará, o que muito nos têm ajudado neste período de transição. Estamos atentos para ampliar a atenção básica em saúde, aumentar as vagas de creches e impulsionar o ensino de tempo integral, e focar no potencial transformador da cultura e juventude. Em 2025, o incentivo ao desenvolvimento dessas expressões será fortalecido, promovendo inclusão, cidadania e oportunidades.



A Fortaleza que vislumbramos é feita para todos e todas, sem exceção. Um lugar onde homens, mulheres, LGBTQIAPN+, crianças, idosos, negros, indígenas, pessoas em situação de rua ou com deficiência tenham espaço para sonhar e realizar esses sonhos.



Sabemos que o caminho para uma cidade mais justa e igualitária exige esforço contínuo e coragem para romper barreiras históricas. É com esse espírito que seguimos, firmes, em busca de um futuro onde Fortaleza seja um exemplo de inclusão e desenvolvimento humano.



Evandro Leitão é prefeito de Fortaleza