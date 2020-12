Os primeiros nomes para a PMF

Com as primeiras indicações na composição do secretariado, o novo prefeito, Dr. Sarto, deseja congregar nomes expressivos, com ressonância favorável nos círculos políticos, cientes dos problemas de nossa metrópole. Todos confiam, pois, em que o futuro titular do Paço Municipal escolherá os auxiliares com pleno conhecimento de suas aptidões, aflorando o propósito de direcionar a capital cearense no rumo de maior crescimento e bem-estar social.

Se cumprido for, em sua amplitude, o programa de governo do prefeito eleito, não remanesce dúvida de que a gestão será proficiente, com aplausos de vereadores e de todos quantos se preocupam com melhores condições de vida para a nossa população, sequiosa por um contínuo desenvolvimento e a expansão urbanística de Fortaleza.

Na cúpula da Municipalidade estarão o vice-prefeito, Élcio Batista, os secretários, chefes de Autarquias e demais órgãos -, todos impregnados do sentimento de incrementar as nossas atividades, em sintonia com o Governo estadual. Para quem estreou na vida pública como vereador, sente-se vinculado com a base de sua iniciação política, nunca deixando que se desfigure uma urbe que reclama atenção especial de seus representantes.

Embora guindado a outras posições, jamais me distanciei dos problemas locais, inclusive os de caráter institucional, como foi a Autonomia Política das Capitais, bandeira que empalmei, destemerosamente, tornando-se conquista que aureolou a vitória de Juraci Magalhães, em década passada. Espera-se que, esta nova fase político-administrativa desponte, intensivamente, nos próximos 4 anos, suplantando adversidades, num ritmo de valorização do princípio de cidadania.

Que dirigentes e dirigidos compenetrem-se de que a missão é árdua, mas os esforços serão louváveis, para a grandeza da Fortaleza de N. Senhora da Assunção.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte