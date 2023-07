Os prejuízos pela falta de investimento em cibersegurança

Com o aumento exponencial de ciberataques no Brasil e a crescente importância da tecnologia nos negócios em geral, a cibersegurança tornou-se uma das principais preocupações das empresas, de todos os portes e segmentos. No entanto, muitas companhias ainda negligenciam essa questão, evitando aplicar recursos nessa área. Porém, os gestores devem estar atentos para o aspecto estratégico do tema: esse descuido pode resultar em grandes prejuízos para a organização empresarial e até comprometer a continuidade dos negócios.

Em primeiro lugar, uma violação de segurança pode se tornar um pesadelo para a imagem da empresa perante clientes e fornecedores. Se informações confidenciais, como senhas ou dados pessoais dos clientes, forem roubadas, a perda de reputação pode ser irreparável. Empresas que não demonstram preocupação com a segurança são vistas pelo mercado e pelos consumidores como negligentes, o que pode resultar em perda de clientes e dificuldades para fazer novos negócios.

Outro aspecto é que o custo de lidar com as consequências de uma violação de segurança é muito maior do que investir em medidas de cibersegurança. Perdas financeiras, despesas de notificação a clientes, consultoria jurídica e auditorias são gastos diretamente associados a incidentes de segurança. Além disso, uma empresa também pode sofrer multas e sanções por parte dos órgãos reguladores por não estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Mas as consequências mais graves podem ser a interrupção das operações e a perda de produtividade, afetando diretamente a continuidade do negócio, causando até o vazamento de informações confidenciais, como projetos em desenvolvimento, segredos industriais, diretrizes financeiras e estratégicas.

Por isso, é fundamental que todas as empresas priorizem a segurança cibernética e adotem medidas preventivas para evitar a ação de cibercriminosos, desde a aquisição de softwares, a implantação de políticas internas de segurança e o treinamento dos colaboradores e funcionários. São ações que podem garantir a sustentabilidade do negócio em longo prazo.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control