Os perigos do hoverboard

Atualmente o mercado disponibiliza uma infinidade de brinquedos e dispositivos que prometem diversão e aventura para crianças e jovens. Entre eles, o hoverboard se destaca como uma opção capaz de proporcionar momentos de lazer e estimular o equilíbrio e a coordenação motora. No entanto, por trás da aparente inocência, esse equipamento esconde perigos que merecem maior atenção. Nos últimos anos, os casos de acidentes com hoverboards têm aumentado, com destaque para as quedas que resultam em fraturas, contusões e outras lesões.

Classificados como equipamentos de mobilidade pessoal no Brasil, esses dispositivos não são considerados brinquedos, mas também não possuem as exigências de segurança de outros veículos motorizados. Essa lacuna legal permite que produtos de baixa qualidade sejam comercializados, expondo usuários a riscos.

Outra preocupação é que alguns pais acreditam que a utilização de equipamentos de proteção individual, como capacete, joelheiras e munhequeiras, é dispensável. No entanto, esses itens são essenciais para minimizar as consequências das quedas. Além de proteger contra lesões, esses equipamentos transmitem um senso de segurança e responsabilidade para as crianças, incentivando hábitos mais seguros. É importante que os pais expliquem a importância do uso desses equipamentos e que sejam utilizados em atividades que envolvam riscos.

Dessa forma, é preciso que medidas sejam tomadas para garantir a segurança dos que utilizam hoverboards, como a criação de legislação específica para esses equipamentos, com normas mais rígidas de fabricação e de comercialização. Além disso, é preciso investir em campanhas de conscientização, a fim de que pais, responsáveis, crianças, jovens e fabricantes compreendam os riscos envolvidos e adotem as medidas preventivas necessárias.

A diversão é um direito de todas as crianças e jovens, mas ela não pode estar acima das medidas de segurança. É preciso encontrar um equilíbrio entre o prazer de brincar e a necessidade de proteger a integridade física dos nossos pequenos, contribuído para o bem-estar deles e de toda a família.

Rafael Leitão é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Regional Ceará (SBOT-CE)