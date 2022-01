Os pais e a vacinação infantil

Os pais podem recusar a vacinação dos seus filhos contra a COVID-19? A resposta envolve a tensão entre o direito dos pais de decidir conforme o que entendem “melhor” para os seus filhos e o direito à saúde destes. O STF apreciou a matéria no ano passado e fixou a tese de repercussão geral que vincula os órgãos dos poderes Judiciário e Executivo, dispondo: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”.

Recusar uma vacina aprovada pelas agências de controle sanitário pode qualificar negligência dos pais, haja vista que a obrigatoriedade da vacinação infantil prevista no Art.14, ECA. A lei nº 6.259, de 1973, que trata do Programa Nacional de Imunização e o respectivo regulamento reafirmam a obrigatoriedade das vacinas indicadas no calendário anual, hoje definido pela Portaria nº. 1.498/2013, do Ministério da Saúde. Embora a vacina contra a COVID-19 seja um imunizante novo, foi devidamente aprovada por órgãos de vigilância sanitária do exterior (FDA) e no Brasil, pela Anvisa.

Associações como a Sociedade Brasileira de Cardiologia também recomendam o uso no público infantil, deixando claro que a recusa de alguns pais tem se ancorado nos argumentos duvidosos do movimento antivacina que, infelizmente, são reforçados pelos arroubos presidenciais. A crescente onda antivacina, em todo o mundo, levou a Organização Mundial da Saúde (OMS), a incluir a hesitação em se vacinar entre as dez maiores ameaças globais à saúde. Embora as vacinas possam apresentar Eventos Adversos Pós-Vacinação, são ínfimos os que se manifestam na forma grave e, se comparados aos riscos causados pela doença, tornam-se irrelevantes. Vacinar é cuidar!

Joyceane Bezerra de Menezes é Doutora em Direito, professora Titular da Unifor e professora Associada da UFC