Os pais dos pets

Lourival Salgado, cidadão amazonense, nascido em Manaus e há muitos anos radicado em Fortaleza, ocupa diariamente seus dias com uma prazerosa atividade. Após concluir seu trabalho, dedica-se a passear com seus dois cãezinhos, os spitz alemães Aion e Akira, pelas calçadas do bairro do Papicu, onde mora com a esposa, Bete. Aion tem seu nome originário da pronúncia inglesa de íon, o átomo eletrizado que ganha ou perde elétrons, em função da sua agitação e energia. Akira, por sua vez, homenageia o célebre diretor japonês de cinema Akira Kurosawa (1910-1988), de quem Lourival é admirador.

Como o casal não teve filhos, os pets constituem uma grande alegria, uma agradável companhia. Lourival e Bete são apenas dois entre tantos “pais” desses bichinhos de estimação que preenchem seu tempo e suas vidas, nesta agitada Fortaleza e em tantas outras capitais brasileiras. Essas pessoas costumam reunir-se em grupos para trocarem ideias sobre como cuidar melhor de seus companheiros de quatro patas e até de outras espécies. Há gente que possui não somente cães ou gatos, mas até animais domésticos de outras espécies, como pássaros, por exemplo.

Para essas pessoas, conviver com esses companheiros representa um estado de espírito que complementa suas vidas. De fato, os bichos de estimação só querem atenção e carinho. Devem ser tratados inicialmente com respeito, pois são seres vivos que muitas vezes sofreram maus tratos pelas ruas, foram agredidos das mais diversas formas. Se adotados e cuidados com amor, recebendo água, alimento, a vacinação e medicação necessárias para prevenir doenças graves, além de teto e proteção, devolverão aos seus donos, para sempre e na medida do que lhes for dado, a satisfação de sua companhia. Lourival e sua esposa, como os demais pais dos pets, gozam assim desses momentos constantes em que a convivência com seus animais lhes oferece uma terapia eficiente, colaborando positivamente para enfrentarem as rotineiras adversidades e desafios do dia a dia. É um mecanismo de troca muito interessante. Todos saem ganhando nessa interação positiva para seres humanos e animais. Que surjam, pois, muitos outros “pais” de pets.