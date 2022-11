Os novos rumos governamentais

O resultado do pleito eleitoral, finalizado em 30 de outubro último, passará a expor projetos governamentais diferenciados, dentro de normas que o presidente eleito, Lula Inácio Lula da Silva e seus futuros ministros incumbir-se-ão de cumprir, seguindo diretrizes ajustadas aos itens de uma programação anunciada por alguém que, pela terceira vez, ascenderá ao comando do Poder Executivo federal.

A equipe, a ser escolhida pelo novo chefe de nossa Nação, conforme comentários de bastidores, deverá ser formada por nomes de sua plena confiança, muitos deles possuindo experiência alicerçada em gestões anteriores, inclusive ao tempo em que este articulista dirigia o Poder Legislativo, agora, esperando-se que governistas e oposicionistas venham a contribuir para a adequada aplicabilidade de metas primordiais, esboçadas pelo futuro mandatário, durante o período de campanha.

Nos estados, governadores e parlamentares atuarão com descortino, convictos de que a colaboração será profícua para que despontem deliberações acertadas, capazes de melhor ainda situar o Brasil na trilha de progresso, projetada pela nova governança, sob o comando de quem já se elegeu para o cargo em duas outras ocasiões, agora, retornando com arrojadas ideias, tudo adaptável à realidade econômico-financeira do País.

Na escolha de auxiliares diretos do Primeiro Escalão a seletividade torna-se mais delicada, já que são inúmeras as agremiações aliadas, num conjunto de siglas em que o próprio Lula da Silva é experimentado, já que ocupou a titularidade do Palácio do Planalto coadjuvado por colaboradores predispostos a enfrentar os mais complexos desafios, numa linha de desempenho habilitada a apontar eventuais falhas, cabendo ao Primeiro Magistrado encontrar condições para a correta execução de recursos do Erário Federal.

A estruturação dos quadros governamentais exigirá conhecimento e sagacidade, a fim de que sejam indicadas personalidades competentes, aptas a cooperar na luta incessante para impulsionar o processo de desenvolvimento e bem-estar da nacionalidade.

Dir-se-ia, desde já, que “o futuro somente a Deus pertence...”

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte