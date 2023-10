Os motores da transformação econômica

Inovar e empreender são duas palavras que caminham lado a lado e, juntas, impulsionam a economia. Em um cenário global interconectado, com as novas tecnologias guiando os negócios e conexões, a inovação e o empreendedorismo se destacam como os pilares de uma economia sustentável. Afinal, a inovação gera ideias e o empreendedorismo as transforma em negócios.

Destas duas palavras, os cearenses entendem muito bem. Nas últimas semanas, nosso ecossistema de inovação recebeu com entusiasmo a notícia de que Fortaleza conquistou a primeira posição na categoria de Empreendedorismo do Ranking Connected Smart Cities e ficou em quarto entre as cidades mais tecnológicas e inovadoras.

Contudo, reconhecemos que os resultados alcançados e celebrados não se constroem sem bases sólidas. Pelo contrário, eles fazem parte de um trabalho árduo em busca de criar disrupções positivas em diversos setores. E para que isso seja possível, precisamos incentivar as empresas e empreendedores, proporcionando terrenos férteis para o nascimento de soluções para os desafios pertinentes à nossa sociedade.

Para cultivar uma cultura de inovação e empreendedorismo, é essencial investir na capacitação. Ou seja, precisamos promover a criatividade, o pensamento crítico e o espírito empreendedor por meio dos conhecimentos técnicos e vivências práticas. Isso significa incentivar a experimentação, a resolução de problemas e o aprendizado contínuo. Esse trabalho torna-se possível a partir da colaboração dos diversos agentes inseridos dentro do ecossistema de inovação, unindo as forças entre as iniciativas públicas e privadas para viabilidade dos negócios.

Inserida neste contexto de incentivo por meio do Programa Corredores Digitais, hub de inovação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), posso afirmar que ao apoiar a inovação e o empreendedorismo, estamos investindo no futuro. Criando as condições para o surgimento de ideias revolucionárias e empresas prósperas que possam colaborar para posicionar o Ceará como destaque no panorama de desenvolvimento de negócios inovadores.

Sarah Monteiro é gerente técnica do Programa Corredores Digitais