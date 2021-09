Os jovens estão mais modestos: não é cortiço, é flatsharing!

Legenda: Jonael Pontes é pesquisador da UFC Foto: Arquivo pessoal

Uma imagem tem sido pintada para o senso comum sobre a realidade atual da juventude brasileira: a de que eles tomam decisões conscientes sobre o rumo de suas vidas, não considerando a crise sanitária mundial que estamos imersos – como não se pode falar de juventude no singular, e sim no plural, considera-se aqui a geração canguru.

No Brasil, temos nosso caos particular, mergulhamos numa crise político-institucional e estamos amargando números horrendos de desemprego, com péssimos indicadores na economia e 19 milhões de pessoas passando fome. Como considerar que isso não é relevante na vida dos indivíduos, sobretudo os jovens?

A romantização da catástrofe afeta, especialmente, a perspectiva sobre a situação de insegurança e angústia que jovens estão enfrentando, como se essa falência de oportunidades fosse culpa individual ou uma mera preferência, quando na verdade existe um contexto político que implica nas condições objetivas de vida.

Em conteúdos de redes sociais e da mídia em geral é possível identificar o apelo à modéstia dessa geração despreocupada para o senso comum. Tenta-se maquiar os fatos usando termos estadunidenses para vender instabilidade como vantagem. Moradias coletivas populares como “cortiço” ou “cabeça de porco”, ganharam um new name, flatsharing. No novo termo, pessoas vivem num lugar compartilhado.

Exalta-se a opção de não sair da casa dos pais após formar-se, como predileção. Por vezes, é possível encontrar confusão entre os termos “empreendedorismo” e “informalidade” na imprensa, dando a entender que ficar apartado do mercado é uma alternativa. Na verdade, pessoas estão passando fome e precisam buscar saídas imediatas, ainda mais num país com 14,761 milhões de desempregados.

E como observou o escritor Chuck Palahniuk, “somos uma geração sem peso na história. Nós não temos uma Guerra Mundial. Nós não temos uma Grande Depressão”. Éramos sem peso, temos uma pandemia global e, particularmente, em nosso país, o governo atual não respeita as instituições ou a democracia e ainda seremos a geração que mais sentirá os impactos da pandemia de Covid-19 a curto e longo prazo.

Jonael Pontes

Sociólogo