Os inimigos de Bolsonaro

Em maio, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o indulto que Jair Bolsonaro, enquanto Presidente da República, concedeu ao deputado federal Daniel da Silveira (PTB-RJ), condenado pela mesma Corte a oito meses e nove anos de reclusão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação.

O “leva e traz” institucional é mais uma represália confessa do STF às desventuras do Capitão desaquartelado, que se esqueceu de cultivar a simpatia das togas, um erro de cálculo crasso na atual conjuntura político-institucional.

A análise não poderia ser mais circunstancial: na dialética política, não há melhor amigo que o seu “inimigo”, e Bolsonaro fez deixar claro que o modelo de governança que havia escolhido para si era fruto da clássica díade da teoria política do século XX.

Em 2022, lembremos que o ex-presidente descredibilizou, publicamente, o Ministro Alexandre de Moraes, esbravejando que os inquéritos de sua relatoria eram uma “mentira” e uma “enganação” e acusou o Ministro Roberto Barroso de interferir, diretamente, na votação da PEC do voto impresso, além de lhe alcunhar “criminoso” e “mentiroso”.

As quatro linhas da Constituição, para o Capitão, delimitaram, com o deslanchar do seu Governo, um verdadeiro ringue onde, institucionalmente, vociferava seus palavrões, desferia socos e, quando não menos, esperneava suas lástimas. Escolheu seus inimigos, pôs-se às armas e marchou adiante.

Olvidou, todavia, que o tal ringue tem maleabilidade e permeabilidade típica do espaço público articulado pela Constituição. Não se cuida, assim, de “terra de ninguém”. Pelo contrário, o limite do agir-político, na ordem constitucional, encerra-se na própria percepção de moralidade institucional, com o que, decerto, não se alinha à apropriação subjetiva dos instrumentos político-jurídicos típicos da função pública.

O indulto é prerrogativa do Presidente da República. Fato. A moralidade e a impessoalidade, no entanto, são deveres, e o Capitão devia saber melhor.

Luciano Nogueira é advogado