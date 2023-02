Os dramas dos yanomamis

A tragédia vivida pelos índios yanomamis comove a todos nós ou, pelo menos, àqueles que cultivam o princípio do respeito à dignidade humana. Afinal de contas, os mais de 30 mil indígenas daquela etnia vêm sendo vitimados há anos pelo contato com o homem branco, notadamente pela transmissão de moléstias tropicais, como a malária, e outras mais comuns em ambientes urbanos, como a pneumonia. Esta última tem atingido severamente as crianças yanomamis. Segundo dados oficiais, nos últimos quatro anos ocorreram 538 óbitos entre os indiozinhos na faixa de três a sete anos. Como se não bastassem os problemas sanitários gerados pelo contato dos indígenas com os garimpeiros ilegais e outros invasores de suas terras, a crise alimentar tornou-se uma questão ainda mais complexa. A atividade ilegal praticada em diversas áreas de sua reserva vem contaminando há tempos, com metais pesados, rios outrora piscosos, ricos em alimento puro e saudável, absolutamente necessário à sobrevivência das comunidades da floresta. Como resultado direto da criminosa intervenção dos garimpeiros na região, uma das principais fontes de alimentação e de proteínas dos silvícolas foi duramente afetada.

As fotografias divulgadas nas redes sociais, exibindo crianças e adultos doentes, prostrados em redes, famintos, logo mobilizaram a atenção do governo federal. Este montou uma força-tarefa que abrange ações como o envio de alimentos, a assistência médica a todas as comunidades atingidas pela desnutrição e o fechamento e destruição de todos os garimpos irregulares e das pistas de pouso clandestinas ali existentes. O trabalho do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira (FAB), com suas equipes médicas e hospitais de campanha nas aldeias indígenas e em Boa Vista, capital de Roraima, tem sido intenso e fundamental para a recuperação dos yanomamis. Ações militares de patrulhamento fluvial e aéreo expulsaram centenas de garimpeiros, responsáveis pelo mercúrio que mata os peixes e afeta a saúde dos índios. E é preciso que essas incursões sejam permanentes. Que nossos irmãos da floresta possam superar toda esta dramática situação, é o que desejamos.