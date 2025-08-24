Os desafios e oportunidades da habitação de interesse social

Que habitação é um direito social básico previsto na Constituição Federal boa parte da população brasileira sabe, mas também outra boa parte não usufrui desse direito como deveria.

Essa afirmação vem de dados do IBGE que apontam, por exemplo, que 25% da população não possuem casa própria e dos que possuem mais de 13% não têm a segurança jurídica da posse, ou seja, vivem sem o documento da casa.

Além disso, outras duas situações precárias se sobressaem, como a de 367 mil imóveis sem banheiros, com destaque para o Norte e Nordeste, e cerca de 2,5 milhões de pessoas residindo em moradias precárias, sendo mais da metade de taipa.

Essa mistura de déficit quantitativo e qualitativo se espalha pelo Brasil e no Ceará não é diferente. Estima-se que a defasagem habitacional no Estado é de 227 mil unidades. Esse número se soma à média nacional de 13% de domicílios sem documentação adequada que, em áreas urbanas como a de Fortaleza, pode chegar a 70%. Ademais, 93 mil cearenses vivem em domicílios sem banheiro e outros 262 mil imóveis são de taipa, número que cresceu no pós-pandemia, principalmente na zona rural.

É sabido que os esforços governamentais foram intensificados e um exemplo pode ser encontrado na Região Metropolitana de Fortaleza. Em Caucaia, depois de 525, desde a chegada dos portugueses do além-mar, dona Maria do Socorro de Sousa, de 57 anos, e outras 23 famílias do grupo indígena Tapeba terão a chance de ter casas com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda construídas, a partir do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) Rural que oferece oportunidades de moradia digna para os rincões do Brasil, incluindo os povos indígenas.

A luta continua e não seria falso afirmar que, atualmente nos pequenos municípios do Ceará, ainda há o impulsionamento para a construção de unidades habitacionais para famílias isoladas em suas comunidades. E são entidades organizadas como o Centro de Estudos, Articulação e Referência sobre Assentamentos Humanos (Cearah Periferia) que aliada a outras entidades pautam a luta nacional pela ampliação do orçamento, negociação das chamadas contrapartidas das obras não incidentes, pelo diálogo com as concessionárias e assim garantir que a política habitacional de interesse social chegue até pessoas como a indígena dona Socorro e o sertanejo seu Romerito, na comunidade de Vaca Morta, em Crateús.

Em tempos de tarifaço, a luta do 21 de agosto de 2025 é para garantir a execução do orçamento que passou de parcos R$ 80 milhões em 2023 (deixados pelo governo anterior) para mais de R$ 10,4 bilhões em 2024, confirmando o retorno efetivo de famílias da chamada Faixa 1 para o programa e tornando a habitação uma pauta universal.

Olinda Marques é socióloga