Os desafios das edificações verticais

De alguns anos para cá, a paisagem de Fortaleza tem passado por transformações relevantes, que trazem intenso desenvolvimento urbano, crescente geração de empregos e modernização das edificações. A partir da lei 10335/2015, aprovada pela Câmara Municipal, a capital cearense pode receber prédios acima dos 72 metros de altura até então permitidos, elevando a qualidade dos projetos comerciais e residenciais desenvolvidos pelas construtoras e incorporadoras.

Essa tendência também tem ganhado destaque no Brasil onde, por exemplo, a implementação de edifícios altos começou em Balneário Camboriú (SC) e segue em Goiânia (GO) e agora em Fortaleza (CE), com a construção de edifícios que passam dos 150 metros de altura.

Para esse novo cenário de desafios, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, ABECE, reuniu em Fortaleza, profissionais e acadêmicos no evento Nordeste nas Alturas. O objetivo era discutir as necessidades e os cuidados para a elaboração de projetos seguros e em consonância com as normas brasileiras.

Esta realidade que se abre ao mercado traz claras oportunidades, mas também desafios a serem superados pelas empresas do segmento. E para que tudo isso seja concretizado a contento, o projeto estrutural é um elemento fundamental para o sucesso, qualidade e segurança do empreendimento.

Para viabilizar as soluções arquitetônicas, o projetista estrutural deve fazer análises mais sofisticadas e refinadas, também utilizar o uso de ensaios complementares como o túnel de vento no qual através de um modelo reduzido é avaliado as ações dinâmicas atuantes e também é necessário o emprego de materiais de maior qualidade como o concreto de alto desempenho.

E com o reaquecimento do mercado, retomada dos projetos, fica evidente que o mercado vai se reinventar e reformular, com base nesse novo modelo autorizado. Estamos apenas começando os primeiros empreendimentos desbravando esse novo formato, e desenvolvendo novas soluções para entregar edificações mais altas e mais seguras para a sociedade.

Marcelo Diego é projetista estrutural