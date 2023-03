Os desafios da liderança feminina

Ocupar uma posição de liderança é um objetivo de vida para muitas mulheres. Mas, ao chegar no “topo”, nós encontramos desafios que vão além da capacidade profissional. A barreira de auto pertencimento e o preconceito social com mulheres ocupando altos postos são dois dos grandes empecilhos para a prosperidade feminina e desenvolvimento de inúmeras organizações, públicas e privadas.



Nos ambientes profissionais que tenho circulado sempre estive rodeada por uma esmagadora maioria masculina. Homens, que são excelentes profissionais, me ajudaram a desenvolver habilidades tão necessárias à minha ascensão profissional, mas que, por outro lado, perderam a interessante contribuição que somente as mulheres podem trazer. A diversidade é, comprovadamente, fator essencial ao bom desenvolvimento das organizações contemporâneas. De acordo com o relatório, Diversity Matters, difundido pela consultoria McKinsey Company, as organizações que possuem diversidade de gênero são 15% mais inclinadas a apresentar um desempenho superior. E esse número sofre uma crescente considerável quando existe uma promoção à diversidade étnica e racial, ficando em 35%.



Para além de questões institucionais e sociais, o mercado de trabalho é um desafio diário. Estar preparada é essencial para entrar nessa realidade e isso inclui o desenvolvimento de uma postura segura, com atitudes e comportamentos voltados a concretizar o ideal profissional que se pretende alcançar. Não podemos esquecer também que a mudança que queremos ver no mundo não pode ser apenas externa, mas precisa emergir de você, mulher, e do desenvolvimento de um mindset de se fazer parte desse espaço através de suas próprias ações.



Para alcançar e fincar os dois pés na sua posição almejada, é necessário estar preparada para os desafios diários e ter consciência que você pertence aquele local. Nós mulheres, precisamos buscar um posicionamento firme e seguro para exercer uma liderança forte, o que não significa uma liderança dura, inflexível ou insensível. Fazendo isso com preparo, confiança e vontade de ultrapassar barreiras, as mulheres podem ocupar, cada vez mais, espaços de poder e decisão.

Vládia Pompeu é procuradora da Fazenda Nacional e mentora head da empresa Maxxed