Os desafios da conectividade no Brasil

A conectividade tem se tornado uma necessidade cada vez mais evidente na vida das pessoas em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. Em uma era em que a informação e a comunicação desempenham papéis cruciais em diversas esferas, desde a educação até o empreendedorismo e o lazer, a infraestrutura de telecomunicações é essencial para o desenvolvimento econômico e social.

No estudo Ranking das Cidades Amigas do 5G, que analisou 201 cidades que estimulam a oferta de serviços de telecomunicações, encontramos dois municípios do Ceará entre os últimos colocados nessa lista, Maracanaú e Caucaia. Essa constatação aponta para a necessidade de atualização regulatória das leis relacionadas à internet e à instalação de antenas no Brasil, a fim de promover uma maior igualdade de oportunidades e acesso à conectividade em todo o território nacional, afinal a conectividade desempenha um papel vital em quase todos os aspectos de nossas vidas.

No contexto da educação, a pandemia da COVID-19 acelerou a transição para o ensino online, destacando a importância de um acesso à internet de qualidade. A falta de conectividade afeta diretamente a capacidade dos estudantes de acessar recursos educacionais, participar de aulas virtuais e continuar seu desenvolvimento acadêmico. Isso cria uma disparidade significativa entre aqueles que têm acesso e os que não têm.

No mundo dos negócios, a internet se tornou um mercado global ao alcance de pequenas e médias empresas. Ter uma presença online é crucial para alcançar um público mais amplo e competir em escala nacional e internacional. Portanto, garantir que todas as regiões do Brasil tenham infraestrutura de telecomunicações adequada é fundamental para impulsionar o crescimento econômico e estimular o empreendedorismo.

Diante desses desafios e expectativas, é necessário que os municípios do Brasil repensem suas políticas de telecomunicações e regulamentações relacionadas à internet e antenas. O acesso à internet de qualidade deve ser considerado um direito fundamental, e a infraestrutura para garantir isso deve ser uma prioridade.

Márcio Cachapuz é diretor de Desenvolvimento de Mercado da FonNet Networks