Os dados foram lançados

Foram divulgados na última sexta-feira, dia 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados do Saeb e do Ideb 2021. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), em 2021 avaliou a aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática dos estudantes de escolas públicas, de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental (EF) e de 3ª e 4ª série do Ensino Médio (EM).

Além disso, houve aplicação amostral de testes de Ciências Humanas e Ciências da Natureza para os alunos do 9º do EF. Contudo, a organização Todos Pela Educação (TPE), “reforça suas preocupações sobre o uso dos dados, sugerindo cautela nas análises.” Por exemplo, o cenário da pandemia afetou diretamente a taxa de participação dos estudantes.

Conforme o Inep, a taxa de participação, em 2021, entre estudantes do 5º ano do EF é de 76,6%, sendo que foi de 85% em 2019. No 9º ano do EF, o percentual de participações caiu de 81,3% em 2019, para 73,2% no ano passado. Comparando esse mesmo período, a maior diferença percentual, ocorreu entre estudantes da 3ª Série do EM, com 14,2% de diminuição na taxa de participantes.

Segundo o portal do TPE, devemos ter cautela pois, ainda que de forma não intencional, as taxas de participação mais baixas podem significar uma seleção dos estudantes avaliados. “é razoável supor que a queda na participação dos alunos nas avaliações se deu majoritariamente entre aqueles de menor nível socioeconômico, que estavam acompanhando menos atividades escolares ou já haviam abandonado os estudos.”

Outras considerações feitas pela organização envolvem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mais precisamente sobre o cálculo das taxas de aprovação dos estudantes em determinado ano. Nesse caso, o TPE destacou o seguinte: “[...] as redes de ensino lidaram de forma distinta com a aprovação dos alunos na pandemia.” Enquanto algumas redes adotaram a aprovação automática dos estudantes, outras encontraram outras estratégias. Com isso, a distorção das taxas de aprovação dos estudantes durante a pandemia “invalida comparações gerais entre redes sobre a evolução do Ideb.” Por tudo isso, cautela!

Davi Marreiro é consultor pedagógico