Os caminhos da mudança

Tancredo Menezes producaodiario@svm.com.br
Tancredo Menezes é educador físico
O basquete é, antes de tudo, uma escola para a vida. Cada treino, cada jogo e cada desafio moldam mais do que atletas: formam cidadãos. Testemunhamos, diariamente, jovens aprenderem habilidades que não constam no placar: saber trabalhar em equipe, respeitar o outro, lidar com vitórias e derrotas, persistir diante das dificuldades e exercer a autorresponsabilidade. Essas competências, cultivadas no esporte, tornam-se ferramentas para qualquer área da vida — inclusive para enfrentar a crise de líderes que vivemos.

Mas, tão importante quanto o que acontece na quadra é o que acontece nos bastidores. Ao nos depararmos com o “produto pronto”, temos o mau hábito de minimizar o esforço que está por trás. O basquetebol está longe de ser o esporte mais popular do Brasil, quem dirá do Ceará. Apesar desse cenário, o Projeto Rede Aspab é um exemplo de que gestão e trabalho sérios podem render bons frutos: viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com apoio de patrocinadores do setor privado e investimento direto, mais de 1.100 jovens são impactados gratuitamente pela Rede Aspab, que ensina basquete para esse público e promove uma competição que reúne mais de 2.300 atletas em cerca de 600 partidas anuais. Ao longo dos últimos anos, provamos que é possível realizar feitos de grande qualidade quando há gestão responsável, planejamento e compromisso com resultados.

Esses números não são apenas estatísticas. Representam sonhos construídos, talentos revelados e comunidades fortalecidas. Representam a transição de uma situação de vulnerabilidade para uma oportunidade e o ingresso no mercado de trabalho, com habilidades intra e interpessoais sólidas e bem estabelecidas. Representam também o poder que iniciativas públicas, quando bem geridas e com recursos aplicados de forma transparente, têm de transformar realidades.

