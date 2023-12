Os aprovados para o STF e a PGR

Após mais de dois meses de expectativas e comentários nos bastidores, o Senado aprovou os nomes indicados pelo presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal e o comando da Procuradoria Geral da República, em meio a debates veementes, que duraram mais de doze horas entre a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e a votação final no plenário.

Como novo integrante da Suprema Corte foi chancelado o atual titular do ministério da Justiça, Flávio Dino, que desde o início da gestão Lula III era tido como favorito, entre os prováveis, notadamente por sua trajetória como juiz federal, durante 12 anos, se afastando para exercer cargos eletivos, no período tendo sido deputado federal, governador do Maranhão (dois mandatos), quando renunciou para concorrer e consequentemente ser eleito senador na competição de 2022.

Ressalte-se também como ponto favorável à aprovação de Dino, o fato de ele haver desempenhado a função de juiz auxiliar no próprio Supremo, no decorrer dos anos 2004 a 2006, quando exercia a presidência o ex-ministro Nelson Jobim.

A chefia da PGR, vaga desde o final do mandato do procurador-geral Augusto Aras, em setembro passado, agora será ocupada pelo vice-procurador-geral Paulo Gonet Branco, que ascendeu como integrante da carreira no final da década de 1980, e nos últimos dois anos, atuava como representante do Ministério Público Eleitoral junto ao TSE.

Embora esteja exercendo a função há a mais de três décadas, Gonet é considerado por colegas e nas esferas dos demais poderes como um profissional de extraordinária formação técnica, e segundo palavras do relator de sua indicação na CCJ, é possuidor de admirável “afinidade moral e intelectual”.

A arguição das autoridades referenciadas, na comissão, bem assim o processo de votação em plenário foram realizados simultaneamente, numa inovação regimental para o trâmite de matérias dessa natureza, na Casa Legislativa que este escriba já teve a honra de presidir em década passada.

Para os entendidos dessa temática, a ratificação do Senado restou clara que ambos preenchem os requisitos essenciais aos novos encargos.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte