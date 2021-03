Os aplicativos e os taxistas

À luz do direito, os operadores do sistema de serviço de transporte individual de passageiros se digladiam quando normas e regras começam a serem criadas para que ambos possam conviver. Há anos que o Brasil, através das prefeituras e estados, criou regras para que os taxistas pudessem trabalhar, prestando um serviço público, de transporte de passageiros de forma individual pelas cidades.

Para isso foram criados “pontos de táxis”, onde quem estava devidamente cadastrado, pagando pela permissão de estar ali com seu veículo, recebesse e transportasse passageiros, onde estes desejassem.

No entanto, de norte a sul, sempre foi corrente o número de reclamações quanto ao serviço e ao custo final de uma “corrida”, afinal, a rota e a velocidade que o motorista empregava ditava o valor de tal serviço.

Muitas vezes, o contratante do serviço (passageiro) só saberia o real valor daquele serviço, terminada a corrida e a chegada ao destino. Os aplicativos (Uber, 99, Livre, Cabify, Alô e tantos outros), por sua vez, informam, de forma imediata, quanto o usuário irá pagar se aceitar a tal corrida e, ao motorista, o quanto ganhará para o transporte do passageiro. Isto já é um avanço.

Ademais, os taxistas podiam, “entre aspas” escolher se pegariam tal passageiro ou não. Isso porque, muitas vezes, visualizava-o quando acenava a mão em uma via.

Talvez ignorasse, talvez não. Hoje, os motoristas de aplicativo buscam os clientes em dado local e o levam ao destino, sem ter que decidir se aceita ou não, simplesmente por olhar o passageiro.

No entanto, mudou-se o panorama do pode, não pode, com aprovação a lei 13.640/2018, chamada por muitos como “Lei do Uber”, alterando a lei 12.587/2012 e passando a prever expressamente a possibilidade de realização do transporte individual de passageiros por meio de aplicativos nos seguintes termos:

“Art. 4º - Para os fins desta Lei, considera-se: X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados”. Por esta nova ação, impossível negar que a lei traz benefícios. Preços justos, mais opções, menor tempo de corrida.

Gregório José

Jornalista e filósofo