Os 60 anos de fundação da Aceav

A Associação Cearense de Avicultura (Aceav) alcançou os 60 anos de fundação neste 2022.Longeva e bem-sucedida, retrata uma história de dedicação e apoio permanente às empresas avícolas, pautada pela promoção e desenvolvimento do segmento no Estado. Foi com esse objetivo que nossa entidade foi criada, nos idos de 1962, por um grupo de produtores liderados pelo saudoso Antônio de Edmilson Lima, também fundador da Granja Regina e primeiro presidente da Aceav.

Missão cumprida com louvor, sobretudo se observarmos as estatísticas do setor. Considerada uma das mais eficientes do Brasil, a avicultura cearense tem um parque produtivo espalhado por mais de 60 municípios, garantindo cerca de 15 mil empregos diretos e 60 mil indiretos, produzindo cerca de 7,100 milhões de ovos por dia e 5,5 milhões de quilos de carne de frango por semana. Ao todo, representamos vinte empresas e produtores, além de fornecedores associados.

Nosso êxito é fruto de um trabalho coletivo. Ao longo dessas seis décadas, a Aceav contou com dez presidentes e inúmeros diretores que trabalharam e se dedicaram à causa de uma avicultura industrial moderna, competitiva e sustentável, fazendo da nossa atividade uma das mais relevantes, rentáveis e perenes do segmento agropecuário no Estado.

Presido a Aceav hoje, portanto, com a missão de manter a qualidade do trabalho de meus antecessores e tendo a consciência de nossa contribuição na construção da economia do Ceará, por meio da geração de emprego e renda, além da produção de uma proteína de qualidade, que nos torna uma referência no País.

Por ocasião desse desempenho, e também como forma de celebrar o aniversário da associação, o ex-presidente da Aceav e deputado estadual, Carlos Matos, requereu e teve realizada uma sessão solene, na Assembleia Legislativa, no último dia 29. Solicitação subscrita pela deputada Fernanda Pessoa, filha do também ex-presidente da associação e prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa.

Um momento ímpar de reconhecimento e comemoração, mas também uma oportunidade para que todos nós, que fazemos a Aceav, projetarmos um futuro com ainda mais êxitos e conquistas. Que venham os 70 anos!

João Jorge Reis é presidente da Aceav