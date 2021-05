Orientação financeira pode ser uma grande aliada para seu negócio se destacar no mercado

Enxergar a consultoria financeira como aliada do seu negócio, seja ele qual for o segmento, pode ser um fator preponderante para a sua empresa conseguir se destacar no mercado. Não trata-se de um serviço complexo que só quem é da área é capaz de entender. O objetivo é mostrar, didaticamente, os passos para mapear as melhores tomadas de decisões para a melhoria dos resultados financeiros e econômicos, através de diagnóstico, planejamento e controle.

Essa necessidade é atemporal, ou seja, é benéfica quando a economia do país vai bem porque é importante o controle de gastos, ou em épocas de dificuldade financeira, por exemplo, para descobrir onde pode reduzir custos ou ver alguma oportunidade de negócio.

O trabalho é sempre personalizado e varia de caso para caso. O foco é sempre ajudar o empreendedor a ter tempo para focar na sua atividade. O trabalho consiste em cuidar dos processos de apoio das empresas com a gestão financeira.

Você ainda passa longo tempo quebrando a cabeça para montar seu fluxo de caixa? E ainda usa planilhas para isso? Com um mercado cada vez mais competitivo, aproveitar melhor o tempo de forma assertiva pode ser crucial para você sobressair diante da concorrência.

Ter na ponta da caneta ou na nuvem do drive todos os processos de tesouraria, incluindo controle de contas bancárias, operações financeiras, aplicações e empréstimos pode auxiliar bastante na gestão de qualquer empreendimento.

Um consultor financeiro pode ser comparado, de forma exemplificada, a um médico, só que ele é responsável pela sua saúde financeira ou da sua empresa. O ideal é que a procura por um médico seja feita para manter seu bem-estar em dia, e não postergar para ir só quando surgir uma doença.

Por isso, as pessoas devem buscar uma orientação para suas finanças o quanto antes, para evitarem danos que possam prejudicar o andamento da empresa ou instituição do qual é responsável.

Bruno Henrique

Consultor financeiro