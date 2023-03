Organograma quase completo

Numa mobilização sucessiva que exigiu largo espaço de tempo, o presidente Lula da Silva aproxima-se da formação completa da equipe de auxiliares, buscando nos partidos que apoiam o seu governo aqueles que deverão cumprir inovadora planificação de trabalho, esboçada para todos os quadrantes de nossa Nação, ensejando uniformidade na condução de programas que se compatibilizem com os objetivos delineados por aquele que foi alçado, novamente, ao topo do Poder, para, mais uma vez, pugnar pelo desenvolvimento sócio-econômico do país.

Gradualmente os quadros governamentais estão sendo preenchidos, numa linha de seletividade onde tem prevalecido a qualificação dos nomes apontados, seja para qual encargo for, num arranjo que visa à estruturação de bem de sintonizado grupo servidores, identificado com as diretrizes do Poder Executivo, ultrapassando mais uma etapa de esforços para que não haja desfiguração das metas tornadas públicas pelo nosso Primeiro Magistrado.

Tais articulações habitualmente envolvem várias facções partidárias e, por consequência, o Congresso Nacional, uma vez que em nosso sistema de governo presidencialista de “coalizão”, a gestão federal atua afinada com o Legislativo, sempre o governante abrindo espaço para que parlamentares e/ou o próprio partido escolham os detentores de funções relevantes, nos mais diversos órgãos, levando em conta as recomendações éticas preconizadas pelo dirigente dos destinos nacionais.

Em recente e concorrida solenidade, no Tribunal Superior Eleitoral, para qual fui airosamente convidado, por alguns instantes, troquei ideia com o titular do Planalto, quando recordamos alguns fatos passados, num gesto de delicadeza sua, sob as vistas atentas de Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado e ilustre homenageado da noite, atual ocupante do cargo que, num passado não muito recuado, também ocupei, tendo a honra de comandar meus Pares e exercer, por quatro dias, a Presidência da República, substituindo o saudoso Itamar Franco.

Do breve diálogo com Lula, além de singelas rememorações, pude extrair a firme determinação de nosso Mandatário, que tem como propósito maior assegurar progresso e bem-estar social ao povo brasileiro.