Oppenheimer e nós

Acabo de assistir esse impactante filme que é “Oppenheimer”. A produção norte-americana de 2023, dirigida pelo britânico Christopher Nolan (1970-), com um elenco estelar, encabeçado pelo irlandês Cillian Murphy (1976-), o veterano ator norte-americano Robert Downey Jr. (1965-) e o norte-irlandês Kenneth Branagh (1960-), tem tudo para abiscoitar merecidamente os prêmios mais importantes da Academia de Hollywood na próxima cerimônia do Oscar. A película apresenta-nos a vida de Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), o físico teórico norte-americano que coordenou o Projeto Manhattan, esforço de pesquisa e desenvolvimento das primeiras bombas nucleares protagonizado pelos Estados Unidos.

Oppenheimer, diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos, no Estado do Novo México, onde ocorreram os testes, ficou conhecido como “o pai da bomba atômica”, por seu trabalho de coordenação de diversos outros físicos ilustres com tal objetivo, entre 1940 e 1946. Sua atuação resultaria na vitória final das nações aliadas contra o Japão nos estertores da Segunda Guerra Mundial, arrasando as cidades de Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, três dias depois, com as bombas Little Boy e Fat Man, respectivamente, e causando, conforme estimativa, as mortes de 214 mil vítimas em ambas as cidades.

O filme narra muito bem o apogeu de Oppenheimer, em princípio reconhecido por seu trabalho, diante da acachapante vitória dos ianques contra o império de Hirohito (1901-1989). Após a guerra, os militares norte-americanos assumiram diretamente o programa atômico, sem sua participação. Como presidente do comitê consultivo geral da Comissão de Energia Atômica dos EUA, Oppenheimer, preocupado com as consequências de outros conflitos militares futuros envolvendo o possível uso de armamento nuclear, fez lobby pelo controle dessa energia. Desejava assim evitar a proliferação nuclear e uma corrida armamentista atômica com a então União Soviética.

Suas posições contra o desenvolvimento da bomba de hidrogênio, no início dos anos 50, por perceber o potencial destrutivo dessa arma, semearam a ira de setores militares e do governo norte-americano. Por conta de simpatias com o Partido Comunista na juventude e sua associação com pessoas e organizações filiadas àquela agremiação política, Oppenheimer caiu em desgraça por longos anos. Sua credencial de segurança foi revogada em 1954, tendo sido submetido a longa e humilhante investigação. Embora despojado da influência política que detinha, continuou a dar palestras, escrever e trabalhar com a física. Só seria reabilitado posteriormente, em 1963, pelo presidente John F. Kennedy (1917-1963), quando recebeu o Prêmio Enrico Fermi, outorgado pelo seu sucessor, o presidente Lyndon B. Johnson (1908-1973).

Somente em 2022 o governo dos EUA anularia a decisão de 1954 e reconheceria, enfim, a lealdade de Oppenheimer ao país. Sua preocupação com o uso de armamento nuclear nos conflitos militares é, hoje, a preocupação de todos nós, a angústia que paira sobre o mundo inteiro na atualidade. O crescente poder de destruição das bombas e ogivas atômicas é ameaça cada vez maior. Oppenheimer deixou seu nome na história, como o iniciador da corrida atômica no contexto específico da Segunda Guerra Mundial, longo e sangrento conflito. Porém, ao sentir o quanto sua criação poderia se tornar perigosa, tentou domá-la, infelizmente quando esta já saíra de seu controle. De qualquer forma, preocupou-se com o futuro da humanidade. Sua história merecia, mesmo, ser lembrada e contada.

Gilson Barbosa é jornalista