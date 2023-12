Oportunidades e desafios do REFIS Ceará 2023

O estado do Ceará, alinhado com as diretrizes do CONFAZ, lançou o tão aguardado Programa de Recuperação de Créditos Fiscais – REFIS, trazendo consigo uma série de medidas que visam aliviar o peso tributário sobre os contribuintes.

A medida, que abrange débitos relacionados ao ICMS, ITCD e IPVA, apresenta condições vantajosas para a regularização fiscal, concedendo reduções de até 100% de multas e juros. Vamos analisar as principais características do REFIS Ceará 2023 e discutir as oportunidades e desafios que ele oferece.

O programa abrange tanto pessoas físicas quanto jurídicas, oferecendo dispensa do pagamento total ou parcial de multas e juros relacionados ao ICMS. O destaque vai para a possibilidade de redução de até 100% das multas e juros, desde que o débito seja consolidado até 28 de dezembro de 2023. O REFIS também abrange débitos relacionados a autos de infração, permitindo a inclusão de valores espontaneamente denunciados.

Destacam-se as modalidades de pagamento à vista, com reduções significavas de multas e juros, e as opções de parcelamento em 30, 60 e 90 vezes, cada uma com suas respectivas reduções. Contudo, é essencial atentar para o valor mínimo da parcela, estabelecido em R$ 200,00 para débitos de ICMS.

O programa também contempla a quitação de créditos tributários decorrentes de penalidades pecuniárias, oferecendo reduções expressivas para pagamento à vista ou em até 30, 60 e 90 parcelas.

A adesão ao REFIS implica em reconhecimento dos débitos tributários, condicionada à desistência de ações judiciais ou embargos à execução fiscal. A formalização do pedido de desistência deve ser realizada dentro de prazos específicos, sob pena de perda dos benefícios.

Para o ITCD, o programa oferece a dispensa parcial de multas e juros, com reduções proporcionais ao modo de pagamento. Já para o IPVA, todos os débitos até dezembro de 2015 são remitidos de ofício, com anistia de multas e juros.

Conclusão: os contribuintes devem avaliar estrategicamente as modalidades de pagamento e, quando possível, aproveitar as reduções significavas para quitação à vista.