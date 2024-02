OOH e perspectivas para 2024

Em Fortaleza, com informações do estudo "Inside OOH 2023" da Kantar, o Out-of-Home (OOH) alcança expressiva marca de 93% da população. Nos últimos anos, houve uma transformação digital significativa nesse formato de mídia, migrando das tradicionais telas e dispositivos para permitir a incorporação de tecnologias inovadoras que antes não eram viáveis no ambiente estático. Esse emergente meio é conhecido como Digital Out-of-Home (DOOH).



O grupo está se aventurando em novas praças, ampliando sua presença e impacto. A empresa não apenas se preocupa com as métricas e a segurança, mas também demonstra um compromisso com a responsabilidade ambiental, utilizando energia 100% renovável em todos os seus ativos.



A presença da Urbmídia já é notável, com mais de 19 milhões de impactos semanais e mais de 50 painéis de LED espalhados pela cidade. A empresa também marca presença nos sete terminais de ônibus e nas estações de carros elétricos, conectando-se com milhões de consumidores diariamente.



Um dos marcos desse crescimento é a entrada da Urbmídia no projeto "Parada Segura" em parceria com a MC Mensagem, uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza. Iluminação em LED, sinalização digital e painéis publicitários modernos são contribuições da Urbmídia neste projeto inovador.



Em sintonia com a expansão do setor, a Urbmídia planeja um crescimento ainda mais expressivo, projetando alcançar um resultado de 128% em 2024. Acreditamos que uma presença consistente ao longo de toda a jornada diária do consumidor é a chave do nosso sucesso. São as marcas acompanhando seus clientes desde o momento em que eles saem de casa até o retorno ao lar. Valdomiro Neto é sócio e diretor de Marketing da Urbmídia Em sintonia com a expansão do setor, a Urbmídia planeja um crescimento ainda mais expressivo, projetando alcançar um resultado de 128% em 2024. Acreditamos que uma presença consistente ao longo de toda a jornada diária do consumidor é a chave do nosso sucesso. São as marcas acompanhando seus clientes desde o momento em que eles saem de casa até o retorno ao lar.

A Urbmídia, líder em DOOH e pioneira na implantação de painéis de LED em Fortaleza, tem desempenhado um papel fundamental nessa transformação. Com o uso de tecnologia avançada, a empresa não apenas moderniza a paisagem urbana, mas também contribui para a inovação digital na cidade. A empresa registrou um crescimento notável de 40% em 2023, refletindo a crescente demanda por publicidade interativa e mensurável.