Onde pões o foco, pões a tua energia

A psicologia positiva tem foco nos aspectos positivos do ser humano e não nas patologias, como é comum em outras escolas psicológicas. O seu propósito é favorecer o bem-estar mental e a procura da felicidade, entendida como um estado emocional, em contraposição à tendência de entendê-la como algo permanente. Claro que devemos analisar as situações negativas também para aprender com elas, mas devemos ter o cuidado, para que estas não nos paralisem.

A professora Lea Walters da Universidade de Melbourne, na Austrália, também na linha da Psicologia Positiva, atesta que o autoisolamento pode contribuir para reduzir três componentes básicos da saúde mental: diminuição do sentimento de competência e isso tem a ver com não se sentir efetivo; o sentimento de perda do contato com os demais que pode remeter a momentos de tristeza e o de autonomia, em que a pessoa se sente angustiada por não poder tomar suas próprias decisões. Como fazer diante do momento atual para que esses sentimentos sejam minimizados? Embasada por outros estudiosos da psicologia positiva, posso dizer que neste momento temos que organizar a rotina entendendo que não podemos resolver tudo em um único dia; procurar manter o sentimento de autonomia; mesclar atividades advindas das obrigações com as que nos fazem felizes; preservar o descanso para acalmar o cérebro que costuma ser ansioso; nos "cercar" de pessoas que nos façam bem; e cultivar o otimismo.

Martin Seligman, da Universidade da Pensilvania (EUA), propõe uma prática simples. Pensar ao fim do dia em três coisas boas e simples que aconteceram com você. No início, essa prática pode parecer sem sentido, mas está comprovado que se esse exercício for diário, ao longo de uma média de duas semanas, vai melhorar o seu bem-estar. Assim, sua mente passa a acatar os eventos positivos quando estão acontecendo e você vai conseguindo somar mais acontecimentos que ajudem no seu bem-estar e que diminuam o adoecimento psicológico.

Meirijane Anastácio Barata González

Psicologia e coordenadora de pós-graduação da Faculdade CDL