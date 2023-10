Quando ouço a música desses três monstros sagrados do nosso cancioneiro popular, João de Barro, Alberto Ribeiro e Alcy Pires Vermelho, intitulada "Onde o Céu Azul é Mais Azul", fico imaginando quanta paz e quanta felicidade deveriam habitar, na época em que compuseram suas vidas e a alma de nossa gente, tempo em que o nacionalismo era sinônimo de amor à Pátria, impregnado por várias gerações.

Vale a pena lembrá-la:

"Eu já encontrei um dia

que me perguntou assim, aiá:

- No seu Brasil o que é que tem?

- O seu Brasil onde é que está?

No Brasil, o céu é mais azul, uma cruz de estrelas mostra o Sul, e que ali se encontra o meu País.

E que Brasil é grande e feliz!

Este País tem, junto ao mar, palmeiras, no sertão, seringais e no Sul, verdes pinheirais, e que o jangadeiro mora no mar, verde mar, a beijar brancas praias, sem fim, e o garimpeiro lá no sertão procura estrelas raras pelo chão, e o boiadeiro, que tange os bois, trabalha muito para sonhar depois.

O seu povo bom não é menor, mas o que faz admirar, é que quem ver o Brasil que não tem fim, não fica a saber por que razão esse País tão grande assim, cabe inteirinho no meu coração!!!"

Foi esse o Brasil que também inspirou Ari Barroso a compor "Aquarela do Brasil", "A Baixa do Sapateiro", "Rancho Fundo". "Folha Morta", "Risque "; Joubert de Carvalho, a criar "Zingara "e "Maringá "; Noel Rosa, "Três Apitos e Feitiço da Vila"; Pixinguinha e João de Barro, a nos darem "Rosa"; Valdir Azevedo, "Pedacinho do Céu" e "Brasileirinho"; Vicente Celestino, "O Ébrio "e "Porta Aberta"; Catulo da Paixão Cearense, "Ontem ao Luar "e "Luar do Sertão"; J. Cascata e Leonel Azevedo, "Lábios que Beijei"; David Nasser e Alcy Pires Vermelho, "Esmagando Rosas"; Newton Teixeira e Jorge Farias, "Deusa da Minha Rua"; Bororó, "Da Cor do Pecado", Capiba, "Maria Betânia"; Lamartine Babo, "Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Linda"; René Bittencourt, "Sertaneja"; Silvino Neto, "Valsa dos Namorados "e "Cinco Letras que Choram"; Silvio Caldas e Orestes Barbosa, "Chão de Estrelas"; Erivelto Martins, "Ave Maria do Morro"; Fetinga e Fernando Weyne, "A Pequenina Cruz do Teu Rosário"; Dolores Duran, "A Noite do Meu Bem"; Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, "Asa Branca" (arranjo); Luiz Gonzaga e Zé Dantas, "A Volta da Asa Branca"; Dorival Caymmi, "Marina"; Benedito Lacerda e Audi Cabral, "Amigo Infiel"; Custódio Mesquita e Sadi Cabral, "Velho Realejo".

Fonte: "A Canção Que Deixou Saudade". Rosa Frazão, Imprensa Universitária. Fortaleza, 1987.

Esse foi o tempo de Ataulfo Alves, com "Tempos de Criança", quando todo mundo era feliz e não sabia. Não eram só as crianças, não.

O Brasil também era feliz e não sabia. Havia mais respeito e disciplina.

Para começar, as gerações dos políticos daquela época eram de gente mais austera e desprendida. Independentemente de suas tendências políticas, se respeitavam e vestiam com amor, a camisa verde e amarela do Brasil.

Foi uma época, que podemos chamar de ouro. Foi o tempo da conquista da Petrobrás (com "s"), de Volta Redonda, da construção de nossas ferrovias, rodovias e portos, dos nossos estaleiros construindo navios para a Marinha e o transporte de nossas riquezas; ao contrário de hoje, com esses neoliberais, quando assistimos ao desmanche nacional.

O ensino era muito mais eficiente, pois os professores eram respeitados como os pais. Os juízes e promotores eram discretos e reverenciados pela sociedade, pessoas que guardavam a lei e a justiça acima de qualquer suspeita, quando governo e sociedade se curvavam às suas decisões.

Quando o "céu era mais azul", o presidente, o governador e o prefeito eram mais respeitados, ao contrário de hoje, que são temidos e bajulados. Sobrevivem, na maioria, às custas da mídia, paga com o dinheiro do contribuinte. Daí porque não são mais como eram no passado, a expressão da verdade política.

No Legislativo, os políticos em todos os seus níveis, começando pelos vereadores, simbolizavam, por mais insignificante que fosse a cidade, a expressão do que havia de mais representativo. Quem se dá ao trabalho de comparar as Câmaras Municipais, dos anos 1950 com as mais recentes, verá que houve uma queda radical. Nas assembleias, na Câmara Federal e no Senado também. Neste, os principais líderes se chamam mutuamente de ladrão. Com raríssimas exceções, esses segmentos sofreram a mesma queda de nível, pois interesses pessoais se sobrepõem ao coletivo, onde os valores monetários substituem os valores morais. Daí a decadência a que chegou a vida pública brasileira, cujos mandatos geralmente, são feitos a peso de ouro.

Quem chega lá em cima, geralmente chega desprovido de qualquer compromisso ético. Tanto é assim, que muitas fortunas surgem sem qualquer disfarce e outras são aumentadas, e tudo às custas do velho tráfico de influência e do superfaturamento de obras. Os tempos dos verdadeiros homens públicos, como os dos autênticos monstros sagrados da nossa música, parecem ter chegado ao fim. As palavras nacionalismo, vergonha e ética parecem ter sido banidas do nosso dicionário e do nosso sentimento de brasilidade, independentemente do nível cultural e econômico. Foi uma desgraça que tomou conta de nossos governantes.

Hoje assistimos, atônitos, ao que podemos classificar de uma verdadeira derrocada moral, agravada pela impunidade e conivência de nossas "elites".

Sabemos que a crise social foi exacerbada pela crise econômica, que estende o seu braço à maioria dos lares brasileiros, através do desemprego e da corrupção que tira dos menos favorecidos, para beneficiar uma minoria insaciável.

Um povo que não faz valer a sua cidadania perde sua autoestima, e esse fator está matando os municípios, que são o núcleo da Nação.

O Brasil mudou, sim, para pior.

O que se ver hoje é o desmonte total do Estado brasileiro.

Tudo que foi construído com sacrifício e esforço, por governos de outras gerações, no passado, estarão sendo criminosamente alienados ao capital internacional, cujas "doações" em nada contribuem para modernizar o Estado, se agravando a miséria de nosso povo.

O que assistimos é essa estranha social democracia, levando o País a esse caos, por falta de um gerenciamento sério e capacidade de administrar, o que deve ser obrigação do governante.

As estradas federais são uma vergonha; a educação, a saúde, a segurança, as ferrovias e os portos, idem.

Só o que existe mesmo, com eficiência, é a propaganda, disfarçando as maracutaias que proliferam de Norte a Sul do Brasil.

Felizmente, o nosso céu continua azul, e as estrelas continuam no mesmo lugar, formando ali a grande cruz, que é o símbolo desta grande Nação. Quanto aos seringais, os boiadeiros e jangadeiros da canção, praticamente existem só nos versos e na lembrança das gerações que conheceram o Brasil que inspiraram João de Barros, Alberto Ribeiro e Alcy Pires Vermelho.

Depois de toda essa história, que saudade dos bons tempos!

Humberto Mendonça é empresário