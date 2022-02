Ondas para Janaína

As roupas brancas de candomblecistas, umbandistas e demais devotos de Inaê ficarão mais um 2 de fevereiro longe das faixas de areia na Bahia. Por causa da pandemia, a tradicional festa para Iemanjá à beira da praia continua suspensa, mas não a fé dos brasileiros em buscar nos braços de Janaína o acalanto necessário em tempos tão sombrios.

Pesa a favor da Rainha do Mar o fato de ser a orixá mais celebrada e cultuada em todo o país. Porta de entrada para cultos a favor de religiões de matrizes afro-brasileiras, Iemanjá reúne legiões de seguidores oficialmente no dia 2 de fevereiro - acima de tudo na Bahia, historicamente o estado mais religioso do Brasil. Vestidos de branco, milhares de pés se amontoam à beira da praia e preparam barquinhos com oferendas, evidenciando a particularidade da fé de cada um dos brasileiros.

A força desse orixá, considerado a mãe de todos os outros, sobrepõe até mesmo a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, com quem é sincretizada. Iemanjá conquistou, muito devido ao misticismo e à cultura popular, um espaço característico no calendário de festas religiosas no Brasil. Em 2 de fevereiro, Janaína é a estrela maior nos mares, com sua imagem dela singrando as águas da Baía de Todos os Santos. Ao mesmo tempo, Nossa Senhora também ganha destaque, coroando a festa com fervor e emoção. Com tamanha relevância no panteão da religiosidade nacional, Inaê sedimentou espaço para que os candomblecistas abram temporariamente mão do medo das represálias para saudar o símbolo materno de todas as entidades afro-brasileiras.

Em mais um ano pandêmico, as comemorações ficarão restritas aos olhos atentos e marejados de quem verá de longe o presente para a orixá indo longe nas águas. Ao longo de 2021 e 2022, os devotos de Iemanjá até ficaram distantes das habituais aglomerações características das beiras das praias, mas cada um dos filhos da Rainha do Mar irá encontrar uma maneira de saudar Odoyá.

Luciano Rodrigues é jornalista fã de samba, futebol, novelas e séries, carnaval e, acima de tudo, de boas histórias