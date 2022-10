Observability, ciberproteção mais consciente

As transformações em nosso cotidiano acontecem cada vez mais rápidas, muitas vezes sem dar chance de nos prepararmos convenientemente para elas. Se pensarmos na invenção do computador, em 1946, e o advento da Internet, nos anos 1990, até que a tecnologia demorou a engrenar. Mas a partir do século XXI, a era Digital chegou com força, provocando mudanças superlativas na vida das pessoas. Hoje a tecnologia se move para a palma de nossas mãos, seja em um tablet ou um incrementado smartphone.

Cada vez mais as conexões são oriundas de uma interface móvel. Com a Internet das Coisas, já se consegue controlar o gado numa fazenda ou acompanhar em tempo real os caminhões automatizados em uma empresa de mineração. Mas, com a pandemia mundial, esses processos digitais foram ainda mais acelerados. Muitas empresas trocaram obrigatoriamente de endereço, sem nenhum tipo de estrutura para o trabalho remoto.

Com isso, as ciberameaças aumentaram exponencialmente. Segundo dados da Netscout, empresa global em soluções de cibersegurança e desempenho, só no primeiro semestre de 2021 foram mais de 5 milhões de Ataques de Negação de Serviços (da sigla em inglês, DDoS) – tipo de ataque cibernético que tenta tornar um website ou recursos de rede indisponível por meio de tráfego mal-intencionado. O Brasil está entre os seis países com mais ataques e atividades anômalas no mundo.

As corporações tiveram, então, de correr atrás de proteção. Hoje, segmentos empresariais de finanças e grandes multinacionais já têm maturidade suficiente para se proteger. Mas a corrida agora é com as médias empresas, que perceberam que também podem sofrer com ataques cibernéticos. Afinal, quem está na rede, está vulnerável às ameaças. E não é um firewall ou um balanceador de carga que pode livrar de um ataque de hackers.

No mundo corporativo, é muito importante o conceito de visibilidade. As empresas necessitam de mecanismos que mostrem o que está acontecendo em sua rede, o que está entrando e saindo dela. Assim, começam a ter consciência do que se passa, podendo extrair processos e ferramentas necessárias para mitigar ataques.

Esse conceito foi ampliado nos últimos tempos, chamado de observability, que é a aplicação da visibilidade para a sua necessidade, de manter uma infraestrutura, uma cadeia logística ou seu aplicativo. Esse é o serviço proporcionado por uma empresa de cibersegurança: olhar de maneira preditiva e poder tomar uma ação, não só mostrando um mal desempenho, mas também as atividades anômalas, que podem se transformar em um ataque. É uma forma consciente de evitar invasões e extração indevida de dados de servidores.

Outra ação importante que vale ressaltar é a importância de as organizações trabalharem sempre no sentido de prevenir um ataque. Depois que um ransomware invade um banco de dados, destrava e bloqueia um servidor, não há muito mais o que fazer. O objetivo das empresas de segurança cibernética, como a Netscout, é exatamente evitar que isso aconteça.

Ultimamente as grandes e médias corporações correram atrás da visibilidade e isso fez aumentar a procura por soluções inovadoras no mercado de cibersegurança que complementassem essa necessidade. No entanto, muitas empresas ainda se mantém em restrições orçamentárias, dificultando o processo de proteção.

Com a observability, é muito melhor se prevenir do que ter de corrigir algo depois, podendo enfrentar um pedido de resgate por meio de ataque de ransomware, como vem sofrendo tantas e tantas empresas nos últimos anos, com prejuízos infinitamente maiores do que os investimentos em cibersegurança.

Geraldo Guazzelli é diretor da Netscout Brasil