Obesidade infantil X Aprendizado

Além de fatores socioeconômicos, estudos indicam que o mau desempenho acadêmico está relacionado à autoestima. O fato da criança se ver ou não com excesso de peso está ligado ao aprendizado. Sinais de ansiedade, tristeza e solidão também foram analisados no estudo, indicando que alunos acima do peso apresentam mais dificuldades emocionais e consequentemente, afetam as notas.