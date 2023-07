Obesidade infantil - problema que vai além do bullying

O excesso de peso de crianças e adolescentes atingiu proporções epidêmicas nos últimos anos. O Ministério da Saúde registrou 3,1 milhões de crianças de até 10 anos com obesidade mórbida no País. Um número alarmante tendo em vista que o problema não é uma questão estética, mas sim uma doença grave que gera impactos significativos na qualidade de vida das crianças, inclusive reverberando na também na saúde física e mental dos pequenos.

Ainda quando crianças, a obesidade pode acarretar no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, problemas ortopédicos, associados a problemas emocionais, como baixa autoestima, depressão e isolamento social decorrentes do da discriminação e do bullying que a maioria sofre no dia a dia.

Sobre a temática, podemos expor que a obesidade mórbida em crianças e adolescentes é multifatorial, incluindo fatores ambientais, genéticos, epigenéticos, endócrino-metabólicos e comportamentais como acesso facilitado a alimentos ultraprocessados e o maior tempo dos pequenos em vídeo-games, celulares e televisões.

Por ser multifatorial, exige intervenções integradas de diversos profissionais, incluindo nutricionistas e psicólogos, para deter o avanço do ganho de peso e garantir o pleno desenvolvimento do paciente durante a infância. Costumo orientar que a melhor forma de tratamento é sempre a prevenção, através de hábitos saudáveis, como dieta balanceada e atividade física. As brincadeiras ao ar livre, por exemplo, são fundamentais para as crianças se movimentarem ativamente de forma prazerosa, com benefícios à saúde e ao bem-estar. Jogar bola, correr e andar de bicicleta, skate ou patins são ótimas alternativas e ainda colaboram com o desenvolvimento da parte física e da parte cognitiva.

Como posto, a obesidade mórbida infantil é um problema complexo, mas que pode ser enfrentado com uma abordagem abrangente e colaborativa. É responsabilidade de todos nós, profissionais de saúde, pais, educadores e até de governantes que devem investir em políticas públicas de prevenção e tratamento da obesidade nas escolas e nas comunidades. Somente dessa forma conseguiremos unir forças para reverter essa epidemia pois precisamos garantir um futuro saudável e digno para as nossas crianças.

Eucilene Kassya Barros é pediatra e docente do Instituto de Educação Médica (Idomed)