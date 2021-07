O voto que agride mulheres

Legenda: Igor Mascarenhas é professor Foto: Arquivo pessoal

Notícias espalham-se rapidamente e, com a mesma velocidade, são esquecidas. Normalmente, isso ocorre devido à natureza polêmica do fato, ou seja, as pessoas são afetadas por aquilo que as comove. Desse modo, levantam vozes revoltadas, em uníssono, mas, com a mesma sanha com que essa “militância” surge, também desaparece. Demonstrações individuais de repúdio contra qualquer tipo de violência são importantes, mas postar um meme em uma rede social e mesmo conversar com aquele conhecido que tem comportamento violento não coibirão agressões se autoridades não demonstrarem, em discursos e políticas públicas, que elas não serão toleradas.

Em relação à violência contra a mulher, por exemplo, o número de feminicídios cresceu 7,1% em 2019. Em 2020, a situação é ainda pior: a cada dia, 5 pessoas foram mortas simplesmente por serem mulheres, um aumento de quase 40%.

É bem verdade que o Brasil conta, desde 2018, com uma rede de proteção à mulher que vem sendo aprimorada desde a Lei Maria da Penha, porém, como mostram os números, essa violência está aumentando.

Apesar de, em 2019, seis artigos relacionados à Lei Maria da Penha terem sido criados ou modificados (um destes versava sobre a compulsoriedade da notificação de casos de suspeita de violência contra a mulher pelos serviços de saúde às autoridades policiais. Bolsonaro o vetou por “contrariedade ao interesse público”, o que foi derrubado pelo Congresso), o discurso do Presidente da República e de seus apoiadores é repleto de misoginia.

Agressões verbais a jornalistas mulheres por parte de Bolsonaro são bem mais comuns do que a homens, fora declarações como “Só não te estupro porque você não merece”, ou “O Brasil é uma virgem que todo tarado quer”. Isso já teve uma consequência legal: a Justiça Federal de São Paulo determinou que o governo Bolsonaro repare a população por meio de pagamento de R$ 5 milhões pelos danos morais provocados por declarações como essas.

O discurso de uma autoridade é reverberado por seus admiradores, bem como “autoriza” comportamentos como os do Dj Ivis. Portanto, mais do que se indignar, acreditando que essa é uma questão somente de conscientização, ou mesmo afetiva, a cidadã e o cidadão devem votar em candidatos que possuam atitudes e discursos inclusivos, além de não violentos contra mulheres.

