O vírus e a responsabilidade humana

Em qualquer epidemia na proporção da atual, a comunidade científica se debruça, de início, sobre três questões emergenciais: 1. Qual o agente transmissor? 2. Qual sua origem? 3. Como chegou até a espécie humana? Infelizmente, as respostas parecem vir de um comportamento comum: a interferência nefasta do homem sobre a natureza, causando desequilíbrio ao meio ambiente.

David Quammen, na obra "Animal Infections and the Next Human Pandemic" (2012), retrata como vírus e bactérias que infectam animais selvagens ou domésticos conseguem "pular" para a espécie humana, causando doenças e mortes. Há uma lista longa.

O Hantavírus e o Lassa vieram de roedores. A catapora de esquilos. Herpes B de primatas. O sarampo a partir de ovelhas e cabras. O HIV-1 de chimpanzés. Novos vírus vêm pulando para nós através de morcegos.

Neste contexto, cabe perguntar: por que a China aparece com destaque em epidemias recentes? Em 2002, houve um surto naquele país asiático de coronavírus.

Em 2003, a origem da SARS também foi identificada no sul da China. Ocorre que, naquele país, há uma tradição dos chamados "mercados vivos", que são locais onde se comercializam animais mortos e vivos com vasta circulação de humanos, favorecendo o contágio. Há que se questionar: ora, mas isso existe em vários países. Qual a diferença dos chineses?

Na China, há vários animais selvagens que servem para alimentação, cultura que se disseminou com apoio do governo para aplacar a fome desde os anos 1970.

Isso contribuiu para a proliferação de vírus e bactérias, até porque, paralelamente, estes mercados começaram a ser espaços de negociações ilegais de espécies selvagens em extinção.

Cabe a todos refletir, em tempos de isolamento, o quanto nossas ações agressivas em relação à natureza podem influenciar negativamente nossa saúde. Disso depende, em larga escala, nossa sobrevivência.



Artur Bruno

Secretário de Meio Ambiente do Ceará