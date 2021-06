O bom líder é aquele que acolhe, analisa e auxilia o liderado a tomar melhor posição possível rumo à execução do plano desejado. O verdadeiro líder é aquele que ouve os comandados e decide de modo aberto, compartilhado e acolhedor. Uma das qualidades fundamentais, também, do líder é saber escutar, que favorece o amadurecimento daquilo que se quer alcançar.

O investimento em liderança, com foco nos colaboradores, é imprescindível para o desenvolvimento e crescimento das empresas. Todos os participantes de um grupo, devem ter oportunidade de liderar, desde que reúnam aptidão, vocação e comunicação, porquanto um grupo só é considerado maduro quando mostra alto grau de comunicabilidade, levando todos a participar.

Às vezes, muitas empresas esquecem de investir em lideranças que é imprescindível para o progresso saudável dos negócios. Elas precisam promover a colaboração, a integração entre as pessoas e ter a liderança exercida pela competência e não pelo radicalismo, abrindo espaço para quem realmente queira fazer a diferença, agindo pelo caráter e pelo talento.

O ponto número um da liderança é a credibilidade que redunda em respeitabilidade. Quando o líder cumpre a palavra, inspira o liderado a agir e a avançar visando alcançar os objetivos colimados. Todos nós agimos conforme a confiança que temos em algo. Não basta saber administrar o negócio, é preciso, também, gerir pessoas, com competência e maestria.

O verdadeiro líder não impõe sua liderança, nem tira a autonomia de ninguém. Ele é reconhecido pela admiração e não pela coerção, porque age com justiça, firmeza e perseverança, fazendo com que o grupo se torne um time e que esse abrace uma causa, transformando ideias em realidade e ter convicção de que é preciso conquistar as mentes e os corações, pois só assim conseguirá obter os melhores resultados para todos. Os lideres são pessoas extremamente persistentes, sempre incentivando sua equipe para o sucesso e para o bem.

Antônio Cruz Gonçalves

Empresário