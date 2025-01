O uso de IA nas empresas

Como é amplamente divulgado, a Inteligência Artificial (IA) é a área da ciência que se dedica à criação de máquinas capazes de desempenhar funções que, normalmente, exigiriam inteligência humana. Esta tecnologia tem assumido um papel cada vez mais relevante no futuro do trabalho e das profissões. A transformação digital é uma realidade que tem impactado diversos setores da economia, e a indústria do aço não é exceção.

O relatório do Boston Consulting Group indica que mais da metade (51%) das organizações que utilizam IA na América Latina conseguiram obter lucros com o uso dessa tecnologia. O estudo revela que a maioria dessas organizações está empregando a IA para desenvolver novas formas de gerar valor e focar na melhoria de processos já existentes. Deste modo, torna-se evidente que a inteligência artificial possui um enorme potencial para gerar benefícios e aprimorar a gestão e a eficiência dos negócios.

Na indústria, por exemplo, a IA pode ser utilizada para otimizar a produção, o que reflete diretamente no aumento da produtividade; para a manutenção preditiva, controle de qualidade, previsão de demandas e controle de estoque, sustentabilidade e controle de emissões, melhoria da segurança no trabalho e personalização e atendimento ao cliente.

O Grupo Aço Cearense, por exemplo, tem se destacado na adoção de tecnologias modernas, inclusive a IA. Prova disso é o caso de sucesso apresentado na 15ª edição do E-CIO, que ocorreu em Aracaju - Sergipe, onde foi discutido o fornecimento de créditos para potencializar vendas. O desafio consistia em modernizar a análise de crédito da empresa, que tradicionalmente envolvia processos manuais e critérios subjetivos, o que, muitas vezes, resultava em atrasos na concessão de crédito e decisões inconsistentes. Esses fatores geravam riscos financeiros e impactavam negativamente a relação com clientes e parceiros comerciais, outros benefícios do uso da nova tecnologia já estão sendo observados.

A adoção de IA gera novas oportunidades para todas as empresas. O futuro da indústria do aço está cada vez mais ligado a essas tecnologias, impulsionando produtividade e qualidade, o que vem agradando muito os clientes.

Vinícius Amanajás é gerente de TI do Grupo Aço Cearense