O testamento de JK II

A crise de governantes sérios e patriotas, que atualmente atravessa o Brasil, faz valer a pena rebuscar, no grande estadista que foi Juscelino Kubitschek, a lição e o exemplo que ele nos legou, embora só tenha sido reconhecido depois da sua morte. Este testamento escrito por David Nasser após seu trágico desaparecimento espelha a sua alma e a sua vida. Sua maior glória e consagração só vieram quando o Brasil e nós o perdemos materialmente. Foi quando mais de 200 mil brasileiros acompanharam sua passagem por Brasília, rumo ao Campo Santo, para a eternidade, e o Brasil inteiro chorou sua morte.

Juscelino teve a vida mais sofrida dentre os políticos contemporâneos. Começando pela sua indicação como candidato à convenção do seu partido - o PSD, a sua posse, o seu período presidencial e finalmente a sua cassação, o exílio e a sua volta ao Brasil, até sua morte.

Tive a oportunidade de me encontrar o ex-presidente JK, quando ele chegava num táxi no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na ponte-aérea Rio/São Paulo, oportunidade em que o cumprimentei e conversamos por cerca de 10 minutos, ele me perguntou: – Você é de onde? Eu o respondi: – Eu sou cearense. E ele me disse: – Eu tenho orgulho dos cearenses, pois devo a eles a construção de Brasília.

A história e os fatos desmentiram todas as calúnias que lhe foram feitas injustamente em vida. Ele que havia, inclusive, sido acusado de ser a sétima fortuna do mundo, morreu pobre. Sua grande riqueza, que legou aos verdadeiros brasileiros, foi o amor à Pátria e a sua lição de humildade. Continuo com o "seu inventário", imaginado por David Nasser:

"Lego aos revoltados a minha paciência. Desde cedo aprendi a conhecer os homens e a tolerar as suas fraquezas e a olhar mais as suas obras do que as suas falhas. Uma a uma, venci todas as etapas da vida. Passei por todas as etapas da volta, em silêncio. Não se ouviu de mim uma palavra áspera nem me importaram os rostos que viraram, na hora difícil. Fui humano o bastante para compreender a humanidade, feita de argila e ouro. Eu só vi o ouro.

Lego aos que amam a minha igual capacidade de amar, inexoravelmente. Amei tudo que é belo, um gesto de mulher, um desafio de Niemeyer, uma serenata de Diamantina, um verde diferente, um lombinho de Minas, um chão de infância, um azul de Portinari, um anjo de Ceschiatti, a braquiária que desponta sobre o cerrado do milagre, uma rosa de Barbacena, porém, sobretudo, o abraço amigo na hora triste. Tenho pena do homem só. Daquele que o rodeia a ambição do momento. Dos que comem só. Dos que vivem só. Dos que moram só. No dia em que morri, antes do luto oficial, o povo já havia declarado luto, e não é sempre que alguém é levado à última viagem numa canção de ninar.

Lego aos que enriquecem a lição do desprendimento. O dinheiro passou por mim, o dinheiro não ficou em mim. Não perdi a vida a juntar a riqueza, embora dissessem que era a sétima fortuna do mundo. De que jeito ia responder, de que forma negar, para que perder tempo em refutar, uma a uma, as acusações que me faziam? A vida inteira não bastaria. Sabia que, enquanto vivo, tudo seria inútil. Acusaram-me de ser amigo dos meus amigos. Quem os haveria de ser? Eu padecia de um vício horrível: era brasileiro. O brasileiro é sentimental, um compadre.

Um cartório: Porque dá-lo a um estranho se me era facultado dar a alguém de minha benquerença ou de minha gratidão? Sim, nesse particular, fui horrivelmente brasileiro. Pobre, fui afilhado. Presidente, fui padrinho. De tudo o que fiz de certo ou errado, não me arrependo sequer das boas ações que pratiquei.

Lego aos que odeiam a minha pena. Deus me poupou de tal sentimento. Por mais que tentasse, nunca em minha vida o compreendi. Recebi agravos, sofri ironias, suportei campanhas, e raros foram os meus momentos de revolta. Pouparam-me a vida intima, pararam sempre no umbral de minha porta, e esta é uma singular qualidade nacional, mesmo nos momentos de selvageria política, no passionalismo mais aceso.

Lego aos que me amaram a minha desculpa por deixar o seu convívio. Francamente, eu julgava chegar a muito mais, viver muito mais. Estava preparado física e mentalmente. Plantava jabuticabeiras e esperava colher frutos. Fazia planos vintenários, trintenários. Não pensava no fim, porque o homem deve viver como se fosse eterno, a um voto da imortalidade.

Lego aos que me esperavam as lágrimas do exilio. Dizer que a pior coisa é ser exilado dentro da própria Pátria é pura figura de retórica. O pior exílio é lá. Nos longes. Nos boulevards cinzentos. Nos invernos de saudade. Nos natais de rostos estranhos, os homens apressados, levando embrulhos, os lares acesos e você num bar de hotel, entre exilados a pedir que as horas passem, que a noite passe, que esse Deus nasça de uma vez e tudo volte ao normal.

Chega o momento em que tudo deixa de ter sentido, qualquer risco é menor e, então, você percebe que está a caminho do aeroporto, a caminho da Pátria, a caminho da prisão, mas a prisão é a Pátria, a Pátria vale um cárcere, vale um inquérito, vale tudo. De repente, você sai, respira, o ar é da Pátria, você pisa a calçada da Pátria, deixa o quartel da Pátria, compreende, aceita, esquece. E se deixa envolver de novo pela macia rotina da Pátria até morrer numa estrada da Pátria, de morte morrida. A Pátria o leva nos ombros, a pé, chorando e cantando, a um avião da Pátria, até um túmulo improvisado da Pátria, e você dorme feliz, na cidade bem-amada, longe do exílio. Nesse vaivém, percebeu o dom da Pátria em esquecer -, e o de você perdoar, você que era a sétima fortuna do mundo. Enfim, lego a quem de direito, "o meu testamento".