A pouco tempo, abri o meu “baú”, onde sempre arquivo recortes de jornais – verdadeiras obras-primas dos nossos jornalistas, inclusive de David Nasser, uma delas foi “O Testamento de JK” que guardo há muito tempo com carinho. Em 2005, publiquei um livro que levava esse artigo. Hoje estou republicando para conhecimento dos nossos jovens e recordação dos mais velhos – essa pérola.

Poucos jornalistas marcaram nossa geração como David Nasser. Sua inteligência privilegiada e sua coragem o fizeram um dos mais brilhantes repórteres do século passado no Brasil, além de compositor consagrado, que compôs bela canções que embalaram o Brasil de nossa época, e, ainda hoje, fazem sucesso. Dentre elas destacamos as seguintes em parcerias: Esmagando rosas, Canta Brasil, com Alcir Pires Vermelho; Confete, com J. Júnior; Negra do cabelo duro, com Rubens Soares; Normalista, com Benedito Lacerda; Sejas bem feliz, com Federico Baena; Sem teu amor, com Nelson Gonçalves; Telefonista, com Francisco Alves; Camisola do dia; Atiraste uma pedra, Carlos Gardel; Hoje quem paga sou eu; Pensando em Ti; Lençol de linho; Vermelho 27; Último tango e Amarga confissão, todas com Herivelto Martins.

As suas crônicas semanais no "O Cruzeiro", revista dos Diários Associados, sempre abordavam temas palpitantes, inclusive políticos. Lembro-me do caso do assassinato de uma jovem, no Rio de Janeiro, de nome Aída Cury, que foi jogada de um edifício por um "playboy", e David Nasser comprou a briga. Morte que abalou o Brasil.

Com o fim da revista "O Cruzeiro", ele passou a escrever na revista "Manchete". E relendo uma obra-prima sua, publicada após a morte de Juscelino, em 23 de agosto de 1976, cujo título é "O Testamento", e que guardo em um quadro no meu escritório, que o evoco. É como se fosse um testamento escrito pelo próprio Juscelino. É uma ficção, onde David Nasser canta, como nas suas músicas, a alma e a vida do maior estadista brasileiro no século passado. "Lego a minha Pátria a confiança. O brasileiro não acreditava em si mesmo.

Vocês se lembram do tempo em que importávamos geladeiras, lavadoras, batedeiras - e principalmente automóveis - lá do estrangeiro? Máquinas pesadas, máquinas leves, até máquina de costura? (Giletes, isqueiros, arame farpado, louças, sabão de borra, remédios, papel-moeda, caminhões, tratores, arados, brinquedos? Até formicida. Locomotivas, nem se fala). Orgulho-me de ter acreditado na força adormecida desse povo e de lhe haver dado a consciência de seu próprio valor.

Lego ao meu irmão o amor à liberdade. Durante o meu governo não houve censura, um só dia. Todos os direitos humanos eram constitucionais. Houve exercício de crítica até o azedume. Em nenhum momento pensei em recorrer a instrumentos especiais para cercear privilégios que por uma longa noite ditatorial haviam sido sombreados. No entanto, nunca abri mão da autoridade que emanava do cargo, do mandato vindo de uma eleição direta, livre e incontestada, defendida, justiça seja feita pelas próprias Forças Armadas, uma fração do povo. Recebi o cargo das mãos honradas de um presidente e a outro, imprevisível e despreparado, transmiti a faixa. Nem um momento a mais, nem um momento a menos.

Lego ao meu concidadão a tolerância. Ah! Muitas vezes a injustiça me feriu. Vítima fui da incompreensão ou da má-fé. Nunca recorri aos meios inumanos para combater as ideias, respeitando-as sempre, sem as aceitar sempre. Das alianças raramente lógicas procurei alcançar as soluções lógicas: o bem-estar, a harmonia, a tranquilidade social.

Os cárceres políticos estavam vazios, as assembleias estavam cheias, as prefeituras eram ouvidas, os Estados se governavam, havia um governo central, mas havia uma Federação. Os brasileiros olhavam cara a cara, falavam alto, havia paz nos lares, alegria nas ruas, farturas nas mesas, trabalho nos campos. Não eram um Pais rico, mas o povo era alegre. Quando um avião passava, alguém dizia: "É o doido do Juscelino". Eu era doido por minha Pátria.

Lego aos meus iguais a democracia. Uma democracia sem rótulos nem definições, ampla, nua, clara, natural como água da bica, límpida e antiga como folclore, uma canção popular, um cacoete, um hábito que não se explica, um é ou não é. Veio assim dos meus maiores, deixei seguir o seu caminho como quem deixa o rio seguir seu curso, sem lhe turvar as águas.

Lego aos sonhadores uma cidade de sonho. Não a julgava possível de ser entendida pelos meus críticos, nem mesmo por você que recolhe as minhas palavras. Menos do que uma Capital era um marco de descoberta plantado além de uma fronteira impossível.

Lego aos incrédulos a minha fé. A de que era possível, nesta terra aberta a todas as raças, a todas as classes, a todas as crenças, um menino humilde, neto de imigrantes, descer a montanha, trabalhar à noite, estudar sem dinheiro, pernoitar em hospitais e chegar um dia ao supremo mandato. E uma noite, ao deixar tudo para trás, sair carregado nos braços do povo.

Lego aos pessimistas o espetáculo de otimismo de todos os dias de minha vida, mesmo nas horas mais tristes. A plena consciência de que não era possível desviar este País de uma grandeza que estava presente a tudo, dentro do solo, à face da terra, impregnou-me em todos os movimentos que vivi".

