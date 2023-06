O tempo e a vaidade

Desde que o mundo é mundo, como diriam os mais antigos, a vaidade acompanha a humanidade. Já é citada biblicamente no livro do Eclesiastes, em seu capítulo 1, versículos 2 a 11, breve texto que nos esclarece, em poucas linhas, quão vã ela é e, no entanto, tão cultuada ao longo do tempo e da História por muitos que, por outro lado, rejeitaram virtudes como a humildade e a solidariedade. Muitos potentados, muitos poderosos sucumbiram aos encantos da vaidade, no decorrer das eras, deixando-se levar pela glória temporária e efêmera.

A História é pródiga em apresentar exemplos e mais exemplos de conquistadores, reis, imperadores que inebriados, embriagados, entorpecidos pelo passageiro momento de grandeza e poder, exorbitaram dos limites da razão e do equilíbrio. Muitos deles, mergulhados no delírio proporcionado por suas conquistas, impuseram aos seus vassalos, súditos, aos menos afortunados, aos mais humildes, regras, ditames baseados apenas nas suas vontades.

Em assim agindo, infligiram leis rigorosas e afligiram milhares, milhões de pessoas até, conforme as diversas regiões onde viveram no passado. Ensandecidos pela vaidade e também pela ganância, muitas vezes alcançando os píncaros do poder por meio de tramas políticas, prendendo concorrentes ao trono ou desafetos familiares, com estes não tiveram complacência alguma, recorrendo a recursos como a eliminação física, muitas vezes bárbara, dos seus oponentes.

Desta forma, a vaidade vai atravessando o tempo e ainda contamina profundamente muitos indivíduos que se pretendem eternos, como se um dia não fossem deixar este mundo. Esquecem-se de que é fugaz o orgulho humano e de que todos estamos condenados à finitude. Todos nós, inclusive os vaidosos e ambiciosos, partiremos um dia. E, enquanto estamos aqui, devemos voltar nossas atenções para os nossos semelhantes, especialmente os excluídos, os que enfrentam situações de desprezo, de abandono, de carência, de necessidade. Muitos poderosos, obcecados e sedentos de poder, não compreendem o que é a prática do amor e da empatia. Complexa realidade! Infelizmente, são incontáveis os que teimam em não assimilar a lição.

Gilson Barbosa é jornalista