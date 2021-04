Quase sempre não dispomos de tempo para pensar no nosso futuro. Esse tempo que coloca tudo em seu lugar, o rei no seu trono, o palhaço em seu circo e cada fantasma no seu castelo. Nas poucas vezes em que o fazemos, não empenhamos esforços na sua consecução.

Smiles sustentava que “querer é poder”, mas neste querer a capacidade volitiva é apenas um acessório que não produzirá efeitos se o essencial for postergado, seja porque não dispunha de tempo suficiente, seja por falta de uma ação decidida e forte.

Na realidade, nada se realiza sem esforço e determinação. As árvores frutíferas desenvolvem-se com o sol, mas não produzirão bons frutos se a mão humana não as tiver tratado com especial carinho, enxertando-as, aguando-as, adubando o terreno. Tornamo-nos homens, porém jamais seremos bons irmãos, bons filhos ou bons amigos se não tivermos aprendido com os nossos pais a religião da amizade.

O futuro é nosso, mas devemos merecê-lo, regá-lo com nossa inteligência, nutri-lo com nosso trabalho. Um povo precisa vibrar, ter entusiasmo, criar as suas ilusões e em torno delas erigir a sua força. Até a riqueza não germinará, nem aumentará e nem permanecerá se nos acomodarmos a ela.

Os próprios oceanos secariam se não houvessem os rios para realimentá-los e ajudá-los a manter o volume de suas águas. Não sejamos como os parasitas que sugam a seiva das árvores até matá-las. Nada se faz, pois, sem uma causa que justifique o resultado almejado.

Crescemos o suficiente para saber quais os melhores caminhos que devemos seguir, aqueles que nos acenem com melhores dias e nos animem com o brilho da confiança. Só tem valor aquilo que é conquistado com sacrifício, esforço e dedicação. Aonde chegamos sem essas qualidades somos intrusos e indesejáveis. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós desejamos, e sim conforme determina o tempo.

O tempo é vida, o tempo põe tudo no seu devido lugar. Assim sendo, reinvente-se, faça acontecer.

Antonio Cruz Gonçalves

Empresário