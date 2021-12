O suporte para educar

O ensino profissionalizante é uma das formas mais seguras de ingressão no mercado. Entendo que esse tipo de ensino é um caminho indispensável para o desenvolvimento social e econômico. Foi por isso que, em 2019, recebemos com muito ânimo o desafio de transformar o antigo condomínio Panorama, no centro de Fortaleza, em um equipamento de educação profissional. O resultado deste esforço é a inauguração da Escola de Gastronomia e Hotelaria. Além de oferecer cursos nas áreas que o nome já sugere, a escola irá priorizar o atendimento e a aproximação com as comunidades do entorno. A possibilidade de beneficiar as comunidades como as do Poço da Draga e Moura Brasil, além do próprio centro, nos orgulha.

O prédio, cedido pelo Governo do Estado, tem quatro mil metros quadrados e vai abrigar dois laboratórios de hospedagem: um com ambiente pedagógico simulando recepção e suíte de hotel; e uma lavanderia e rouparia modelos, simulando ambientes de hotéis voltados para cursos de camareira e hospedagem. Na área da gastronomia, teremos um laboratório com cozinha pedagógica, onde serão realizadas as oficinas e cursos na área de confeitaria e cozinha quente. O conceito empregado nesses laboratórios é de simular, com fidelidade, o ambiente de trabalho a ser encontrado no mercado, a exemplo do que é praticado hoje no Senac Reference. A expectativa é que sejam formadas inicialmente 40 turmas, totalizando 855 vagas.

Contudo, sabemos que a estrutura ideal de ensino vai além da qualidade do conteúdo transmitido. Por isso, considerando a realidade social da região, neste mesmo equipamento vamos implantar, por meio do Sesc, o projeto Sopa Amiga. Ação de segurança alimentar direcionado às comunidades do entorno. A escola também terá um restaurante Sesc, com 190 lugares, e pronto para receber 1.500 pessoas por dia, com preços acessíveis e acompanhamento permanente de nutricionistas.

Fechar o ano de 2021 entregando um projeto desta magnitude nos dá a certeza de que nossa gestão segue firme no objetivo de contribuir para a retomada econômica, fomentando os potenciais do povo cearense e dando o apoio que ele necessita.

Luiz Gastão Bittencourt é presidente da Fecomércio Ceará