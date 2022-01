O STF e a insegurança jurídica

O STF é o órgão que dá a última palavra sobre o direito do cidadão, sendo indispensável que ele traga paz e segurança a todos, inclusive porque suas decisões, nos termos do art.927 do CPC, são vinculantes para todos os magistrados, inclusive para aqueles que entram no Judiciário através de aprovação em concurso público.

Na atividade jurisdicional somos obrigados a cumprir tais decisões, só podendo delas discordar, em nossos livros e como professor, conforme LOMAN (art. 36,III,)

Seguem algumas decisões polêmicas e até consideradas ativistas, do STF, mencionadas como “cânones hermenêuticos” por Samuel Sales Fonteles, em seu “Hermenêutica Constitucional, 3ª; edição, Editora JusPodivm, 2020, quanto à perda do mandato do parlamentar, condenado criminalmente em decisão judicial transitada em julgado: a) No mensalão (AP 470/MG, 13.12.2012) o STF entendeu que a perda do mandato seria automática, não dependendo de decisão da respectiva Casa Legislativa;b) poucos meses depois, disse não ser automática, necessitando ser decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal(MS 32326 MC/DF,Rel.Min. Roberto Barroso, em 02.09..2013);c) Em 2013, no julgamento do congressista Ivo Cassol (AP 565/RO) o Plenário do STF sustentou que a perda do mandato dependeria de decisão da Casa Legislativa respectiva; d) posteriormente,o Min. Barroso, monocraticamente, disse que a perda do mandato depende de decisão da Casa respectiva, mas isso não se aplicaria quando a condenação criminal do Parlamentar for por pena a ser cumprida em regime fechado ou por tempo superior ao mandato que cumpriria;e) por fim em 02.05.2017, os Ministros da 1ª.Turma entenderam que a perda do cargo só será automática quando a condenação ao regime fechado ultrapassar 120 dias (Ap 694/MT).

Há outras criticas ao STF, por parte de grandes juristas: a) o Inquérito Policial das “Fak News” , em que o Min. Alexandre de Moraes, indicado por Tofolli, contrariando, entre outros, o princípio constitucional do processo acusatório a cargo do Ministério Público, atua, há tempos, praticamente sozinho; e b) a criação, por jurisprudência de um tipo penal, como foi o caso do crime de homofobia, como forma de racismo, o que só é permitido por Lei ( ADO n. 26 e Mandado de Injunção 4.733).

Quanto à prisão após condenação em 2ª instancia, o STF mudou várias vezes de entendimento.

Desde a Constituição de 1967 até 2009, o STF sempre admitiu a prisão de réu condenado em 2ª. instância. Todavia, no HC 84.708, ele passou a entender que, mesmo em crimes gravíssimos, o réu só poderia ser preso quando todos os seus recursos judiciais tivessem sido apreciados pelo Judiciário, salvo situação cautelar quase impossível de ocorrer na prática.

Em 17.02.2016, por 7 a 4, no HC 126292, Rel.Min Teori Zavascki, o STF voltou ao entendimento tradicional de 1967/2009, e novamente passou a aceitar a prisão do réu, após confirmada sua condenação por um Tribunal. Todavia, Ministros do próprio STF, como Celso Melo, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, continuaram descumprindo aquela decisão, em desconformidade ao princípio da colegialidade e, liberando da prisão, réus condenados em 2ª. instância.

Finalmente, no dia 07/11/2019, nas ADCs nºs 43 e 44, e por 6 a 5, o STF, invocando o art. 283 do CPP, fechou questão para, definitivamente, admitir a prisão de réu, mesmo em crimes gravíssimos, somente após o trânsito em julgado da condenação, o que pode demorar de 15 a 20 anos, em face da enorme via recursal e utilização de diversos HC.

Quem é da área jurídica, convido a ler o Livro do ex-Min. do STF, Eros Roberto Graus “Por que tenho medo dos Juízes”, editora JusPodivm/Malheiros, 2021.

Agapito Machado é juiz federal e professor da Unifor