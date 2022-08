O simples pode te surpreender!

É comum nos depararmos com palavras e situações para ressaltar a importância ou a necessidade de consumo. A palavra gourmet, por exemplo, é usada para demonstrar mais qualidade e sofisticar processos, produtos e até nossa maneira de falar! Parece que ser vip ou premium traz uma sensação de exclusividade, de fazer parte de um grupo seleto.

Seguindo essa lógica do ser chique, importante e exclusivo, as pessoas estão transformando seu processo de comunicação em algo embaraçoso e sem entendimento. Usar palavras difíceis, estrangeiras e termos técnicos se tornou mais importante do que a principal premissa da comunicação: ser compreendido. A comunicação assertiva precisa ser objetiva e isso nada mais é do que saber dizer o que se quer dizer, mas de uma maneira simples.

Entre as principais habilidades de um profissional de sucesso encontra-se a comunicação assertiva. Em resumo, ela é uma forma clara e direta de se transmitir uma mensagem e consiste em uma comunicação baseada no equilíbrio, mas que vai direto ao ponto. Saber fazer uso da comunicação é fundamental e também pode ajudar a aumentar a autoestima e conquistar o respeito dos outros, além de contribuir diretamente no gerenciamento de atividades profissionais e pessoais, principalmente para quem tem dificuldade em dizer não.

Algumas pessoas parecem ser naturalmente assertivas, mas essa é uma habilidade que pode ser conquistada também. Veja algumas dicas para não cair nesse mindset gourmet (com o perdão do trocadilho): usar gourmet, vip ou premium nem sempre cabe. O tradicional pode ser extraordinário. Adeque sua comunicação para o público que você está interagindo. Termos técnicos, somente para quem é técnico, nem todo mundo entende as modinhas da vez.

Outro ponto de atenção é, será que as pessoas entendem o que você está falando? Sempre que tiver dúvida cheque, se for o caso repita. Você está falando para ser entendido ou para demonstrar que sabe? Precisamos primeiro fazer a tarefa de casa que é educar. Comunique-se de forma respeitosa. E para finalizar: comunicação é um processo contínuo de aprendizado. Isso não é utopia, é treinamento.

Neliza Ferraz é coordenadora de comunicação do Grupo Aço Cearense