O sentido do voluntariado

Toda data celebrativa – um aniversário, uma festa social ou religiosa – é, em verdade, um símbolo, algo aparentemente sem implicação prática, mas que, justamente por isso, eleva o nosso olhar para realidades mais profundas, nos chamando à reflexão e – aí sim, de forma muito concreta – a uma “conversão”, isto é: uma mudança dos rumos de nossa vida.

Neste mês de julho, em que celebramos o Dia do Voluntário Social, quero contribuir com a reflexão a partir da nossa vivência do voluntariado e, especialmente, com aquilo que está por detrás dela, animando-a, dando-lhe sentido e vigor. Quando falamos de voluntariado, normalmente pensamos numa pessoa vulnerável, precisando de ajuda, e noutra, disponível e apta para ajudar. Esta é, contudo, apenas parte da verdade.

É fato que existe uma multidão de pessoas – irmãos nossos, exatamente como eu e você – necessitando de ajuda, de atenção, de apoio; e para quem nós, muitas vezes, seremos o socorro providencial. Nosso coração precisa estar sensível a estas dores e disponível para curá-las. Esta é uma urgência do nosso tempo, numa sociedade que foi se anestesiando para conviver com desgraças e injustiças. Existe, porém, um outro aspecto, por vezes desconhecido ou negligenciado: nós, que ajudamos, também somos necessitados; talvez não materialmente, mas necessitados de um sentido mais profundo na vida.

Cristo nos ensina isso claramente, quando fala que “É maior felicidade dar que receber!” (At 20,35). Ou seja: tem mais sentido, sacia a alma humana, não a experiência do ter muito, mas do muito ofertar, do gastar-se, consumir-se de amor pelo outro, especialmente por aqueles que mais precisam e menos têm com que retribuir, pois aí nosso amor gratuito vai nos assemelhando mais ao Amor de Deus por nós, nos fazendo viver como filhos de Deus, verdadeiramente. Que possamos aproveitar esta ocasião simbólica para “sair de nós mesmos”, esquecendo um pouco das nossas necessidades para abraçar, como se nossas fossem, as necessidades do irmão. Neste caminho, somos salvos, nós e o outro, juntos; e, em cada vida, pessoa a pessoa, o mundo inteiro.

Felipe Bastos é membro da Obra Lumen de Evangelização