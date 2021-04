O salário mínimo unificado

Legenda: Mauro Benevides, jornalista e senador constituinte Foto: Tiago Stille/Governo do Ceará

Uma das mais significativas proposições aprovadas no Parlamento nacional foi, sem dúvida, a “unificação do salário mínimo”, de iniciativa deste articulista, ao tempo em que cumpria mandato senatorial, indo, assim, ao encontro de uma aspiração dos trabalhadores de alguns estados brasileiros, que auferiam remuneração mensal pela respectiva atividade, em descompasso com operários das regiões Sul e Sudeste, que percebiam ordenados bem acima dos de outras áreas geográficas da nossa Nação.

Diante de tal disparidade, busquei, como Senador da República, reparar essa injustiça, através de Projeto de Lei, que foi afinal positivado e reconhecido como algo inequívoco, já que impedia evidente discrepância por entre a classe laboral do País. Sensível ao nosso propósito, o presidente da República, João Figueiredo, numa decisão aplaudida jubilosamente, sancionou a referida proposta, por considerá-la equalizadora do valor pago aos que porfiavam em todo o território nacional.

Relembro que, ao ser enviado ao Executivo o Autógrafo de Lei, para ser submetido à indispensável sanção, vi-me convidado pelo general Golbery do Couto e Silva, para comparecer ao gabinete presidencial, já que Figueiredo desejava trocar ideias sobre a propositura, mostrando-se receptivo àquela importante sugestão, dentro de um escalonamento gradual de dois anos, com alterações semestrais.

Segundo o Primeiro Magistrado, se a elevação dos índices não fosse fracionada, as empresas sucumbiriam aos impactos financeiros, tecendo elogio a mim próprio, por nivelar os assalariados do Norte e Nordeste, com os demais Entes Federados.

Em 1º de Maio de 1980, no Teatro José de Alencar, sindicalistas de variados segmentos, regozijaram-se pelo acerto decisório, aplaudindo, fervorosamente a iniciativa de minha lavra, que foi coroada com a unanimidade de votos, nas duas Casas do Congresso. Senti-me de consciência tranquila por haver legado aos nossos operários merecida retribuição, pelo trabalho quotidiano em prol do desenvolvimento do Brasil.

Aquele “Dia do Trabalhador” foi, assim, comemorado, sob respaldo de justificada emoção, que me envolveu pelo sentimento do dever cumprido.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte