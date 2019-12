No dia 4 de dezembro, foi comemorado o Dia do Perito Criminal Oficial, profissional do Sistema de Segurança Pública que atua em várias especialidades, envolvendo: Medicina, Farmácia, Odontologia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Física, Engenharias, dentre outras.

É muito comum, em investigações policiais, ouvirmos a seguinte frase: “Só podemos adiantar algo quando tivermos o resultado da perícia!”. O resultado da perícia é reproduzido em um documento chamado laudo pericial, onde constam detalhes do exame realizado pelos peritos oficiais em ocorrências como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, crimes contra a ordem pública e finanças, estupros etc.

A busca pela comprovação da causa de acidentes, como por exemplo o desabamento do Edifício Andrea, ou da identificação de autores de homicídios através de exames em impressões digitais, exames de DNA, análise de computadores e aparelhos de telefonia celular, dentre outros, é feita através de técnicas e metodologias cientificamente comprovadas, evitando erros e questionamentos das partes.

A prova testemunhal, outrora principal elemento utilizado na investigação e julgamento, perdeu espaço e relevância para a prova científica. Atualmente, indispensável para investigação e processo criminal, um conjunto de laudos periciais bem elaborados é a garantia de que os responsáveis por crimes serão condenados ou, ainda, que inocentes não sejam injustamente punidos.

A escolha do dia 4 de dezembro foi em homenagem ao perito Otacílio de Souza Filho, que nasceu nesse mesmo dia. Otacílio morreu em 1976, após cair de um penhasco em Minas Gerais, no momento em que participava de uma investigação sobre um duplo homicídio, sendo consequência do esforço do profissional na busca da verdade.

Por isso, celebramos essa data.