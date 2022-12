O renovo na advocacia cearense

O fenômeno cíclico de renovação natural dos quadros da advocacia é o combustível essencial para a formação de profissionais com novos olhares para diversas temáticas que envolvem o mundo jurídico. Não se desconhece, ainda, que esse processo de formação é composto por uma série de fatores, essenciais para a maturação de um bom advogado, o qual necessita vivenciar situações práticas com a devida expertise que somente um defensor mais experiente possui.

O mundo mudou e na advocacia não foi diferente. Todos ainda vivem em meio às constantes transformações provocadas pelo cenário pandêmico. Propriamente falando sobre o profissional advogado, vê-se hoje novas formas de atuação, novas áreas, novos recursos tecnológicos, novas demandas de clientes e advogados. Assim, consequentemente, se mostra patente a necessidade de se posicionar frente aos riscos que a prestação jurisdicional possa sofrer.

A ausência de maior experiência e a falta de contato diário com a prática do profissional advogado resulta em casos que demandam a intervenção de uma entidade de classe. Essa intervenção decorre da essencialidade de orientar os jovens advogados para os percalços enfrentados no dia a dia, fato que, lamentavelmente, o curso de direito puro e simples não detém condições de entregar. O associativismo surge com força justamente nas lacunas deixadas pela representação de entidade de classe, além de pontos a serem preenchidos em razão de uma formação incompleta do jovem advogado.

Assim, a AJAFORTE, uma associação criada no ano de 2009, mostra-se como entidade de defesa primordial à atuação dos jovens advogados, que possui diversos mecanismos de auxílio ao advogado em início de carreira, além de proporcionar, através de seu projeto AJAFORTE nas Universidades, um contato inicial com os futuros operadores do direito.

A entidade traz aos jovens advogados e advogadas uma nova direção, que prezará, primordialmente, pelo fortalecimento do grupo recém-ingresso na advocacia, destacando o desenvolvimento de projetos que os auxiliem no exercício da profissão, bem como fortaleçam relações públicas e privadas de forma harmônica, solidificando não só a advocacia, mas todo o sistema de justiça.